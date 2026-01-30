Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали причину утечки имени лауреата Нобелевской премии мира
18:47 30.01.2026
СМИ назвали причину утечки имени лауреата Нобелевской премии мира
СМИ назвали причину утечки имени лауреата Нобелевской премии мира
Взлом компьютерных систем Нобелевского института - наиболее вероятная причина утечки информации о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльской... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:47:00+03:00
2026-01-30T18:47:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
мария корина мачадо
дональд трамп
норвежский нобелевский комитет
в мире, венесуэла, сша, мария корина мачадо, дональд трамп, норвежский нобелевский комитет
В мире, Венесуэла, США, Мария Корина Мачадо, Дональд Трамп, Норвежский Нобелевский комитет
СМИ назвали причину утечки имени лауреата Нобелевской премии мира

Reuters: причиной утечки имени лауреата Нобелевской премии мира стал взлом

© AP Photo / Niklas Halle'nМедаль Нобелевской премии
Медаль Нобелевской премии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Niklas Halle'n
Медаль Нобелевской премии. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Взлом компьютерных систем Нобелевского института - наиболее вероятная причина утечки информации о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо до объявления лауреата, передает агентство Рейтер со ссылкой на результаты внутреннего расследования.
В октябре прошлого года директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен сообщил, что Норвежский Нобелевский комитет выяснит, произошла ли утечка информации о лауреате премии мира до ее обнародования на фоне резко выросшего размера ставок на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket на победу Мачадо. Позднее он связал утечку со шпионажем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Трамп сделал громкое заявление из-за Нобелевской премии мира
19 января, 13:07
"Взлом компьютерной системы Нобелевской организации - это самая вероятная причина прошлогодней утечки имени лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на итоги расследования.
При этом, по словам Харпвикена, было решено не подавать заявление о проведении полицейского расследования из-за "отсутствия четкой версии".
До присуждения премии, по данным норвежской газеты Finansavisen, Мачадо считалась среди пользователей Polymarket "явным аутсайдером" в борьбе за премию, но ее шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% буквально за пару часов, и она стала фаворитом.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Мачадо вовлеченной в урегулирование ситуации в Венесуэле. В январе у них состоялась встреча в Белом доме, которая продолжалась более двух часов. После этого Мачадо рассказала, что передала Трампу свою Нобелевскую медаль мира, отметив, что он заслуживает этой награды за свою политику в отношении Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп принял от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо медаль Нобелевской премии мира - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Норвегии отреагировали на решение Мачадо отдать Нобелевскую премию Трампу
16 января, 17:03
 
