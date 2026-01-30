https://ria.ru/20260130/premiya-2071325065.html
СМИ назвали причину утечки имени лауреата Нобелевской премии мира
Взлом компьютерных систем Нобелевского института - наиболее вероятная причина утечки информации о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльской... РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Взлом компьютерных систем Нобелевского института - наиболее вероятная причина утечки информации о присуждении Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо до объявления лауреата, передает агентство Рейтер
со ссылкой на результаты внутреннего расследования.
В октябре прошлого года директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен сообщил, что Норвежский Нобелевский комитет
выяснит, произошла ли утечка информации о лауреате премии мира до ее обнародования на фоне резко выросшего размера ставок на американской онлайн-платформе прогнозов Polymarket на победу Мачадо
. Позднее он связал утечку со шпионажем.
"Взлом компьютерной системы Нобелевской организации - это самая вероятная причина прошлогодней утечки имени лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на итоги расследования.
При этом, по словам Харпвикена, было решено не подавать заявление о проведении полицейского расследования из-за "отсутствия четкой версии".
До присуждения премии, по данным норвежской газеты Finansavisen, Мачадо считалась среди пользователей Polymarket "явным аутсайдером" в борьбе за премию, но ее шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% буквально за пару часов, и она стала фаворитом.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявил, что хотел бы видеть Мачадо вовлеченной в урегулирование ситуации в Венесуэле
. В январе у них состоялась встреча в Белом доме, которая продолжалась более двух часов. После этого Мачадо рассказала, что передала Трампу свою Нобелевскую медаль мира, отметив, что он заслуживает этой награды за свою политику в отношении Венесуэлы.