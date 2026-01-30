СМИ назвали причину утечки имени лауреата Нобелевской премии мира

"Взлом компьютерной системы Нобелевской организации - это самая вероятная причина прошлогодней утечки имени лауреата Нобелевской премии мира Марии Корины Мачадо", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на итоги расследования.

При этом, по словам Харпвикена, было решено не подавать заявление о проведении полицейского расследования из-за "отсутствия четкой версии".

До присуждения премии, по данным норвежской газеты Finansavisen, Мачадо считалась среди пользователей Polymarket "явным аутсайдером" в борьбе за премию, но ее шансы на победу увеличились с 3,6% до более 70% буквально за пару часов, и она стала фаворитом.