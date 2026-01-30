Новгородские предприниматели передали в зону СВО генераторы и квадроцикл

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Новгородские предприниматели передали в зону СВО дизельные генераторы, квадроцикл, стройматериалы, маскировочные сети, медикаменты и продукты, сообщил предприниматель Денис Виноградов в соцсети "ВКонтакте" .

Он уточнил, что вернулся из очередной гуманитарной поездки. Маршрут пролегал почти по всей линии фронта: от ЛНР и ДНР через Запорожье и до Херсонской области. Гуманитарный груз был собран по заявкам бойцов. В госпиталь был передан дизельный генератор, а бойцам - посылки.

"Мы также навестили бойцов на краснолиманском направлении. Для них везли не менее ценный груз: дизельный генератор, шуруповёрт, пилу, гвозди, скобы… Параллельно мы дополнили партию маскировочными сетями, сладостями и медикаментами. Были ещё и запчасти в большом количестве... волонтёры из Окуловки передали взводу БПЛА квадроцикл", - сообщил Виноградов.