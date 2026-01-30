Рейтинг@Mail.ru
Новгородские предприниматели передали в зону СВО генераторы и квадроцикл
14:13 30.01.2026
Новгородские предприниматели передали в зону СВО генераторы и квадроцикл
Новгородские предприниматели передали в зону СВО генераторы и квадроцикл
надежные люди
луганская народная республика
запорожье
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожье
донецкая народная республика
луганская народная республика, запорожье, донецкая народная республика
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Запорожье, Донецкая Народная Республика
Новгородские предприниматели передали в зону СВО генераторы и квадроцикл

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Новгородские предприниматели передали в зону СВО дизельные генераторы, квадроцикл, стройматериалы, маскировочные сети, медикаменты и продукты, сообщил предприниматель Денис Виноградов в соцсети "ВКонтакте" .
Он уточнил, что вернулся из очередной гуманитарной поездки. Маршрут пролегал почти по всей линии фронта: от ЛНР и ДНР через Запорожье и до Херсонской области. Гуманитарный груз был собран по заявкам бойцов. В госпиталь был передан дизельный генератор, а бойцам - посылки.
"Мы также навестили бойцов на краснолиманском направлении. Для них везли не менее ценный груз: дизельный генератор, шуруповёрт, пилу, гвозди, скобы… Параллельно мы дополнили партию маскировочными сетями, сладостями и медикаментами. Были ещё и запчасти в большом количестве... волонтёры из Окуловки передали взводу БПЛА квадроцикл", - сообщил Виноградов.
Он отметил, что в сборе гуманитарной помощи участвовали предприниматели Пестовского округа и жители Хвойнинского, Боровичского и Окуловского округов Новгородской области.
"Было страшно". На что решился житель Белгорода ради помощи фронту
Надежные людиЛуганская Народная РеспубликаЗапорожьеДонецкая Народная Республика
 
 
