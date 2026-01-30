https://ria.ru/20260130/pozhar-2071156472.html
В Нижегородской области три человека погибли при пожаре
В Нижегородской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 30.01.2026
В Нижегородской области три человека погибли при пожаре
Тела трех человек обнаружены на месте пожара в Сосновском округе Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 30.01.2026
В Нижегородской области три человека погибли при пожаре
В нижегородском поселке Сосновское при пожаре в частном доме погибли 3 человека