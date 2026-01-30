Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 30.01.2026
10:22 30.01.2026 (обновлено: 10:24 30.01.2026)
В Нижегородской области три человека погибли при пожаре
В Нижегородской области три человека погибли при пожаре - РИА Новости, 30.01.2026
В Нижегородской области три человека погибли при пожаре
Тела трех человек обнаружены на месте пожара в Сосновском округе Нижегородской области, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:22:00+03:00
2026-01-30T10:24:00+03:00
происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нижегородской области три человека погибли при пожаре

В нижегородском поселке Сосновское при пожаре в частном доме погибли 3 человека

© Фото : Главное управление МЧС России по Нижегородской областиПоследствия пожара в Сосновском округе Нижегородской области
Последствия пожара в Сосновском округе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Последствия пожара в Сосновском округе Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены на месте пожара в Сосновском округе Нижегородской области, сообщает МЧС региона.
"На улице 1 Мая поселка Сосновское произошел пожар частного жилого дома. Огонь охватил площадь 86 квадратных метров. Оперативно прибывшие подразделения МЧС России ликвидировали возгорание. На месте происшествия были найдены тела троих погибших, их личности уточняются", - говорится в сообщении.
Для ликвидации огня привлекались 13 специалистов и 5 единиц техники.
Дознаватели ведомства совместно с сотрудниками Следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии.
Пожар в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Пензенской области два человека погибли при пожаре
Вчера, 10:11
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
