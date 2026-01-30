Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области два человека погибли при пожаре - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 30.01.2026 (обновлено: 10:18 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/pozhar-2071152824.html
В Пензенской области два человека погибли при пожаре
В Пензенской области два человека погибли при пожаре - РИА Новости, 30.01.2026
В Пензенской области два человека погибли при пожаре
Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области в пятницу, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:11:00+03:00
2026-01-30T10:18:00+03:00
происшествия
нижний ломов
пензенская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071153280_0:146:768:578_1920x0_80_0_0_ea0eb4f0582b821213f986cce95d2a7c.jpg
https://ria.ru/20250614/pogibshie-2022787559.html
нижний ломов
пензенская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071153280_0:74:768:650_1920x0_80_0_0_9de45128437085362571a434adeeff17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний ломов, пензенская область
Происшествия, Нижний Ломов, Пензенская область
В Пензенской области два человека погибли при пожаре

МЧС: в городе Нижний Ломов двое братьев погибли при пожаре в частном доме

© Фото : Главное управление МЧС России по Пензенской областиПожар в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области
Пожар в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Пензенской области
Пожар в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области в пятницу, сообщили в региональном ГУМЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании на улице Сергеева в Нижнем Ломове поступило в 3.40 мск. Горел деревянный одноэтажный дом на площади 25 квадратных метров. Для ликвидации последствий пожара от ГУМЧС привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.
«
"В результате пожара, к сожалению, погибли два человека. Время обнаружения первого погибшего 5.40 мск на пожаре, время обнаружения второго погибшего 5.50 мск", - привели подробности в главном управлении.
В экстренных службах РИА Новости рассказали, что погибли двое братьев 1965 и 1968 годов рождения.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
В Архангельске нашли тела двух погибших под завалами жилого дома
14 июня 2025, 11:54
 
ПроисшествияНижний ЛомовПензенская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала