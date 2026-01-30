https://ria.ru/20260130/pozhar-2071152824.html
В Пензенской области два человека погибли при пожаре
Тела двух человек обнаружены при тушении пожара в частном доме в городе Нижний Ломов Пензенской области в пятницу, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:11:00+03:00
2026-01-30T10:11:00+03:00
2026-01-30T10:18:00+03:00
МЧС: в городе Нижний Ломов двое братьев погибли при пожаре в частном доме