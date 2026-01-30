Рейтинг@Mail.ru
В МИД предупредили страны Прибалтики об ответе за действия против посольств
04:45 30.01.2026 (обновлено: 04:59 30.01.2026)
В МИД предупредили страны Прибалтики об ответе за действия против посольств
В МИД предупредили страны Прибалтики об ответе за действия против посольств
Москва оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования деятельности российских... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
латвия
литва
эстония
дмитрий любинский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
латвия
литва
эстония
россия
В мире, Латвия, Литва, Эстония, Дмитрий Любинский, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Москва оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов в связи с введением Латвией, Литвой и Эстонией регламентирования деятельности российских посольств, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД Дмитрий Любинский.
"В связи с этими враждебными мерами 30 декабря 2025 года предприняли демарш, вызвав в МИД России временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии. Главам дипмиссий было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов", — сказал он.
Флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Притязания Эстонии на Печорский район неприемлемы, заявили в посольстве
27 января, 04:28
О решении по посольствам этих стран в Москве объявят в ближайшие дни, уточнил собеседник агентства.
В конце декабря в ведомстве подчеркивали, что противоправные требования со стороны Риги, Вильнюса и Таллина сильно затруднят работу загранучреждений и грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.
В МИД России не раз заявляли, что в целом Прибалтийские страны прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, русофобия в этом регионе была распространена задолго до начала спецоперации на Украине.
Памятник Свободы в Риге - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Не исключаем". Минобороны Латвии раскрыло, что готовится у границ России
28 января, 17:27
 
