Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации
02:51 30.01.2026
Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации
Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации
2026-01-30T02:51:00+03:00
2026-01-30T02:51:00+03:00
https://ria.ru/20251225/gossovet-2064641804.html
https://ria.ru/20260116/rossija-2068410579.html
2026
Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице после его индексации 1 февраля составит около 15 886 рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Эксперт уточнил, что 1 февраля будет произведена плановая индексация пособия по безработице на 5,6%.
"Хотя окончательные цифры ещё не опубликованы, можно спрогнозировать, что максимальное пособие после индексации составит около 15 886 рублей в первые три месяца и примерно 6 209 рублей в последующие три месяца", - сказал Ляшок.
Он подчеркнул, что в настоящее время максимальный размер пособия по безработице составляет 15 044 рубля в месяц. Эта сумма действует в течение первых трех месяцев, далее выплаты снижаются до 5 880 рублей в месяц.
