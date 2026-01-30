Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице после его индексации 1 февраля составит около 15 886 рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Эксперт уточнил, что 1 февраля будет произведена плановая индексация пособия по безработице на 5,6%.

Он подчеркнул, что в настоящее время максимальный размер пособия по безработице составляет 15 044 рубля в месяц. Эта сумма действует в течение первых трех месяцев, далее выплаты снижаются до 5 880 рублей в месяц.