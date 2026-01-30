https://ria.ru/20260130/posobie-2071114208.html
Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации
Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации - РИА Новости, 30.01.2026
Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации
Максимальный размер пособия по безработице после его индексации 1 февраля составит около 15 886 рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T02:51:00+03:00
2026-01-30T02:51:00+03:00
2026-01-30T02:51:00+03:00
виктор ляшок
пособие по безработице
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
https://ria.ru/20251225/gossovet-2064641804.html
https://ria.ru/20260116/rossija-2068410579.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор ляшок, пособие по безработице, общество
Виктор Ляшок, Пособие по безработице, Общество
Назван максимальный размер пособия по безработице после его индексации
РИА Новости: размер пособия по безработице составит 15 886 рублей
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице после его индексации 1 февраля составит около 15 886 рублей, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
Эксперт уточнил, что 1 февраля будет произведена плановая индексация пособия по безработице на 5,6%.
"Хотя окончательные цифры ещё не опубликованы, можно спрогнозировать, что максимальное пособие после индексации составит около 15 886 рублей в первые три месяца и примерно 6 209 рублей в последующие три месяца", - сказал Ляшок
.
Он подчеркнул, что в настоящее время максимальный размер пособия по безработице составляет 15 044 рубля в месяц. Эта сумма действует в течение первых трех месяцев, далее выплаты снижаются до 5 880 рублей в месяц.