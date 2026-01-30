В парламенте Гренландии заявили о пошлинах Дании против острова

БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дания вводит пошлины против Гренландии, приводя к росту цен на острове, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.

"Если мы возьмем немного древесины для строительного материала, один метр в Дании стоит около 125 датских крон, а здесь, в Гренландии, это около 300 датских крон, и это пошлины, которые Дания накладывает на Гренландию", — рассказал он.

По словам политика, подобные тарифы уже создают серьезную нагрузку на экономику острова, а введение дополнительных ограничений, в том числе со стороны США, лишь усугубит ситуацию. Он отметил, что рост цен на продукты питания и стройматериалы делает жизнь в Гренландии все более дорогой.

Вице-спикер добавил, что многие жители острова считают такие пошлины несправедливыми и задаются вопросом, почему Копенгаген не отменяет их, несмотря на союзнические отношения.

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".

В середине января глава американский лидер объявил о введении пошлин против стран Северной Европы после того, как те выступили резко против его идеи о присоединении Гренландии к США. С 1 февраля тариф должен был составлять десять процентов, а с 1 июня — 25 процентов.