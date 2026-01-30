Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Гренландии заявили о пошлинах Дании против острова
02:38 30.01.2026 (обновлено: 02:57 30.01.2026)
В парламенте Гренландии заявили о пошлинах Дании против острова
Дания вводит пошлины против Гренландии, приводя к росту цен на острове, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен. РИА Новости, 30.01.2026
В парламенте Гренландии заявили о пошлинах Дании против острова

© REUTERS / Marko DjuricaФлаг Гренландии на въезде в город Нуук
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук
© REUTERS / Marko Djurica
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 янв — РИА Новости, Юрий Апрелефф. Дания вводит пошлины против Гренландии, приводя к росту цен на острове, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен.
"Если мы возьмем немного древесины для строительного материала, один метр в Дании стоит около 125 датских крон, а здесь, в Гренландии, это около 300 датских крон, и это пошлины, которые Дания накладывает на Гренландию", — рассказал он.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии
28 января, 06:20
По словам политика, подобные тарифы уже создают серьезную нагрузку на экономику острова, а введение дополнительных ограничений, в том числе со стороны США, лишь усугубит ситуацию. Он отметил, что рост цен на продукты питания и стройматериалы делает жизнь в Гренландии все более дорогой.
Вице-спикер добавил, что многие жители острова считают такие пошлины несправедливыми и задаются вопросом, почему Копенгаген не отменяет их, несмотря на союзнические отношения.
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь "две собачьи упряжки".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
16 января, 08:00
В середине января глава американский лидер объявил о введении пошлин против стран Северной Европы после того, как те выступили резко против его идеи о присоединении Гренландии к США. С 1 февраля тариф должен был составлять десять процентов, а с 1 июня — 25 процентов.
Но спустя несколько дней Белый дом заявил, что вопрос о пошлинах сняли с рассмотрения, потому что Трамп и генсек НАТО Марк Рютте согласовали рамки сделки по Гренландии. Глава Евросовета Антониу Кошта приветствовал это решение, но подчеркнул, что в случае необходимости Евросоюз готов действовать в защиту своих интересов.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияДанияСШАПошлиныБентиарак Оттосен
 
 
