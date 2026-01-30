Рейтинг@Mail.ru
В Португалии более 290 тысяч домов остались без электричества после шторма - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/portugaliya-2071274117.html
В Португалии более 290 тысяч домов остались без электричества после шторма
В Португалии более 290 тысяч домов остались без электричества после шторма - РИА Новости, 30.01.2026
В Португалии более 290 тысяч домов остались без электричества после шторма
Более 290 тысяч домовладений в Португалии остаются без электроснабжения после прохождения шторма "Кристин", сообщает в пятницу новостное агентство Lusa. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:45:00+03:00
2026-01-30T15:45:00+03:00
в мире
португалия
электричество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32068/16/320681652_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_e76daf6d4edb2e5bececc2e8073ebc26.jpg
https://ria.ru/20260129/ssha-2070890996.html
https://ria.ru/20260126/ssha-2070435902.html
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/32068/16/320681652_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_dc8780d80f701a98c35058c87eb4a722.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, португалия, электричество
В мире, Португалия, Электричество
В Португалии более 290 тысяч домов остались без электричества после шторма

Lusa: в Португалии более 290 тысяч домов остаются без электричества после шторма

© Flickr / holbeistФлаг Португалии
Флаг Португалии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Flickr / holbeist
Флаг Португалии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 30 янв - РИА Новости. Более 290 тысяч домовладений в Португалии остаются без электроснабжения после прохождения шторма "Кристин", сообщает в пятницу новостное агентство Lusa.
"Более 290 тысяч клиентов компании E-Redes (национальной энергетической компании - ред.) по-прежнему остаются без электроснабжения в Португалии", - пишет агентство.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
США теряют миллиарды долларов в смертоносных снежных штормах
29 января, 04:21
По его данным, наиболее пострадавшим остаётся западный округ Лейрия, где без электричества находятся около 221 тысячи потребителей. Уточняется, что перебои связаны с повреждениями электросетей, вызванными сильным ветром и падением деревьев и различных конструкций.
Вчера правительство Португалии объявило режим чрезвычайной ситуации в районах, наиболее пострадавших от шторма "Кристин". В результате шторма погибло по меньшей мере пять человек.
Снегопад в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Не менее 26 человек погибли в США из-за зимнего шторма, пишет NYP
26 января, 23:00
 
В миреПортугалияЭлектричество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала