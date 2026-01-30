https://ria.ru/20260130/portugaliya-2071274117.html
В Португалии более 290 тысяч домов остались без электричества после шторма
В Португалии более 290 тысяч домов остались без электричества после шторма - РИА Новости, 30.01.2026
В Португалии более 290 тысяч домов остались без электричества после шторма
Более 290 тысяч домовладений в Португалии остаются без электроснабжения после прохождения шторма "Кристин", сообщает в пятницу новостное агентство Lusa. РИА Новости, 30.01.2026
Lusa: в Португалии более 290 тысяч домов остаются без электричества после шторма