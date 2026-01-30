В Португалии более 290 тысяч домов остались без электричества после шторма

"Более 290 тысяч клиентов компании E-Redes (национальной энергетической компании - ред.) по-прежнему остаются без электроснабжения в Португалии", - пишет агентство.

По его данным, наиболее пострадавшим остаётся западный округ Лейрия, где без электричества находятся около 221 тысячи потребителей. Уточняется, что перебои связаны с повреждениями электросетей, вызванными сильным ветром и падением деревьев и различных конструкций.