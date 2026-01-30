https://ria.ru/20260130/pomosch-2071111222.html
Автомобили и разные грузы доставят из Магадана в зону СВО
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО два автомобиля, маскировочные сети и дизельную электростанцию, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 30.01.2026
надежные люди
магадан
боевое братство
магадан
магадан, боевое братство
Надежные люди, Магадан, Боевое братство
