Рейтинг@Mail.ru
Автомобили и разные грузы доставят из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
02:06 30.01.2026 (обновлено: 02:07 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/pomosch-2071111222.html
Автомобили и разные грузы доставят из Магадана в зону СВО
Автомобили и разные грузы доставят из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 30.01.2026
Автомобили и разные грузы доставят из Магадана в зону СВО
Магаданские волонтеры доставят в зону СВО два автомобиля, маскировочные сети и дизельную электростанцию, сообщил руководитель регионального отделения... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T02:06:00+03:00
2026-01-30T02:07:00+03:00
надежные люди
магадан
боевое братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_0:181:3163:1960_1920x0_80_0_0_ac0db6959d9f9c5955c980df77bdc212.jpg
https://ria.ru/20251127/svo-2058023339.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985786055_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b7bcc44846d1a92894700025d19cecab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, боевое братство
Надежные люди, Магадан, Боевое братство
Автомобили и разные грузы доставят из Магадана в зону СВО

Волонтеры из Магадана отправили в зону СВО два автомобиля

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАГАДАН, 30 янв - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставят в зону СВО два автомобиля, маскировочные сети и дизельную электростанцию, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов.
"Магаданские представители "Боевого братства" отправили из Магадана в зону проведения специальной военной операции: автомобиль УАЗ (буханка); автомобиль Suzuki; сети маскировочные - 41 штуку; дизельную электростанцию", - написал Козлов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в зону СВО магаданские волонтеры также доставят спальные мешки, медицинские изделия, пятиточечники и личные посылки для бойцов.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Крупную партию груза для участников СВО отправили из Магадана
27 ноября 2025, 13:50
 
Надежные людиМагаданБоевое братство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала