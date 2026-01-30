Рейтинг@Mail.ru
"Бьют по заводам". В Польше забили тревогу из-за дерзкого шага Украины
22:23 30.01.2026
"Бьют по заводам". В Польше забили тревогу из-за дерзкого шага Украины
Внезапное решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома ударило по польской сталелитейной промышленности, пишет издание Business...
в мире
киев
украина
польша
еврокомиссия
киев
украина
польша
в мире, киев, украина, польша, еврокомиссия
В мире, Киев, Украина, Польша, Еврокомиссия
"Бьют по заводам". В Польше забили тревогу из-за дерзкого шага Украины

BI: шаг Киева по блокаде экспорта металлолома ударил по промышленности Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Внезапное решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома ударило по польской сталелитейной промышленности, пишет издание Business Insider.
"Это решение бьет по польским сталелитейным заводам. Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок и, как следствие, рост цены на польскую сталь, одновременно значительно снижая расходы ее украинских конкурентов", — говорится в публикации.
Граждане Украины на границе с Польшей - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Въезд недопустим": в Польше жестко ответили на действия Зеленского
Вчера, 05:35
В статье также отмечается, что польское министерство развития и технологий считает сложившуюся ситуацию опасной, так как Варшава в последние годы была главным получателем лома с Украины.
По данным издания, польские власти посылали сигналы украинской стороне, но ответа не получили. Теперь правительство призывает к вмешательству Еврокомиссии из-за действий Киева.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение – аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия, в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
Польский военный - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Начали готовиться". В США узнали, что случилось в Польше из-за России
27 января, 21:26
 
