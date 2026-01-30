Туск обвинил Дуду и Навроцкого в лоббировании интересов США, а не Польши

В недавнем интервью Fox News Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, "будут ли они рядом", если США огда-нибудь будут в них нуждаться. Он выразил мнение, что США никогда не нуждались в союзниках и ни о чем их не просили, а в Афганистане союзные силы оставались "немного позади, подальше от линии фронта".