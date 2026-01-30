https://ria.ru/20260130/polsha-2071329322.html
Туск обвинил Дуду и Навроцкого в лоббировании интересов США, а не Польши
Туск обвинил Дуду и Навроцкого в лоббировании интересов США, а не Польши - РИА Новости, 30.01.2026
Туск обвинил Дуду и Навроцкого в лоббировании интересов США, а не Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил экс-президента страны Анджея Дуду и действующего польского лидера Кароля Навроцкого в лоббировании интересов США... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:16:00+03:00
2026-01-30T19:16:00+03:00
2026-01-30T19:16:00+03:00
в мире
сша
афганистан
польша
кароль навроцкий
дональд трамп
дональд туск
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040878185_0:0:2412:1357_1920x0_80_0_0_505808aba52aaf25251e78ddb324e713.jpg
https://ria.ru/20260130/polsha-2071302850.html
https://ria.ru/20260130/polsha-2071289838.html
сша
афганистан
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040878185_268:0:2412:1608_1920x0_80_0_0_bbe0e57be07a809c78f564d049291f76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, польша, кароль навроцкий, дональд трамп, дональд туск, нато
В мире, США, Афганистан, Польша, Кароль Навроцкий, Дональд Трамп, Дональд Туск, НАТО
Туск обвинил Дуду и Навроцкого в лоббировании интересов США, а не Польши
Туск обвинил Дуду и Навроцкого в лоббировании интересов США вместо защиты нации
ВАРШАВА, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил экс-президента страны Анджея Дуду и действующего польского лидера Кароля Навроцкого в лоббировании интересов США вместо защиты достоинства нации.
"Господа президенты, ваша роль заключается не в лоббировании интересов других стран, даже наших ближайших союзников, а в защите достоинства нации и интересов польского государства", - написал Дональд Туск
в социальной сети Х
, обращаясь к Дуде и Навроцкому
.
Глава польского правительства так прокомментировал заявление Дуды в интервью на радиостанции RMF. Бывший президент cказал, что не видит ничего предосудительного в недавнем спорном заявлении президента США Дональда Трампа
о том, что солдаты НАТО
в Афганистане
держались подальше от линии фронта. Дуда считает, что главе Белого дома не за что извиняться.
Навроцкий, в свою очередь, воздержался от прямой критики Трампа, опубликовав в социальных сетях сдержанный комментарий о том, что в Афганистане погибли 44 поляка.
Большинство же польских политиков и общественных деятелей восприняли заявление Трампа критически. Семьи ветеранов в открытом письме, отправленном в Белый дом, потребовали извинений.
В недавнем интервью Fox News Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, "будут ли они рядом", если США огда-нибудь будут в них нуждаться. Он выразил мнение, что США никогда не нуждались в союзниках и ни о чем их не просили, а в Афганистане союзные силы оставались "немного позади, подальше от линии фронта".