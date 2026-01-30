Рейтинг@Mail.ru
Польские пограничники задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 30.01.2026
17:47 30.01.2026 (обновлено: 18:10 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/polsha-2071311436.html
Польские пограничники задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве
Польские пограничники задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 30.01.2026
Польские пограничники задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве
Пограничная служба Польши задержала украинца, подозреваемого в крупном мошенничестве. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:47:00+03:00
2026-01-30T18:10:00+03:00
в мире
польша
украина
в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Польские пограничники задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве

Польские пограничники задержали подозреваемого в крупном мошенничестве украинца

© Фото : Karpacki_SG/XПограничная служба Польши задержала украинца, подозреваемого в крупном мошенничестве
Пограничная служба Польши задержала украинца, подозреваемого в крупном мошенничестве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Karpacki_SG/X
Пограничная служба Польши задержала украинца, подозреваемого в крупном мошенничестве
ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Пограничная служба Польши задержала украинца, подозреваемого в крупном мошенничестве.
"Двадцатидевятилетний гражданин Украины, осужденный за нарушение судебного запрета на вождение и подозреваемый в мошенничестве на сумму 160 000 злотых (более 44 тысяч долларов - ред.), был задержан в Тшебине сотрудниками пограничной службы", - указано в сообщении ведомства в социальной сети Х.
Задержанному предписано покинуть страну. Также нарушитель получил десятилетний запрет на въезд в Польшу и Шенгенскую зону, уточняется в сообщении.
