Польские пограничники задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве
Польские пограничники задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 30.01.2026
Польские пограничники задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве
Пограничная служба Польши задержала украинца, подозреваемого в крупном мошенничестве. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:47:00+03:00
2026-01-30T17:47:00+03:00
2026-01-30T18:10:00+03:00
в мире
польша
украина
польша
украина
в мире, польша, украина
Польские пограничники задержали украинца, подозреваемого в мошенничестве
Польские пограничники задержали подозреваемого в крупном мошенничестве украинца