Житель Польши угрожал сжечь вице-премьера за поддержку однополых браков

TVN24 также сообщает, что во время допроса мужчина отрицал намерение осуществить свою угрозу. Он заявил, что угрожал Гавковскому сожжением заживо из-за эмоций и разочарования в "навязывании ЛГБТ*-идеологии обществу". В качестве причины хранения оружия, боеприпасов и пороха он сослался на незнание закона. Суд постановил, что он проведет следующие три месяца под стражей.