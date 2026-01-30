Житель Польши угрожал сжечь вице-премьера за поддержку однополых браков

ВАРШАВА, 30 янв - РИА Новости. Польская полиция задержала жителя города Вроцлав, который угрожал сжечь заживо вице-премьера и министра цифрового развития страны Кшиштова Гавковского за его поддержку однополых браков (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщает телеканал TVN24.
"При задержании у мужчины были обнаружены восемь коктейлей Молотова и незаконно хранившееся огнестрельное оружие", - сообщил телеканал.
Ранее задержанный опубликовал в соцсетях угрозы в адрес вице-премьера в ответ на пост, в котором Гавковский заявил, что Польша обязана признавать однополые браки, заключенные в других странах Европейского союза.
Сотрудники варшавской полиции быстро установили личность автора, несмотря на его анонимность. Вскоре был арестован 50-летний мужчина из Вроцлава, не имевший судимостей. Ему предъявлены обвинения в угрозах, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в изготовлении пороха.
TVN24 также сообщает, что во время допроса мужчина отрицал намерение осуществить свою угрозу. Он заявил, что угрожал Гавковскому сожжением заживо из-за эмоций и разочарования в "навязывании ЛГБТ*-идеологии обществу". В качестве причины хранения оружия, боеприпасов и пороха он сослался на незнание закона. Суд постановил, что он проведет следующие три месяца под стражей.
*Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ
