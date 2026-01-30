ВАРШАВА, 30 янв - РИА Новости. Польский город Жешув выделил из бюджета 100 000 злотых (28 тысяч долларов) на демонтаж памятника благодарности Красной армии, который стоит на площади Жертв гетто с 1951 года, сообщает радиостанция Польский город Жешув выделил из бюджета 100 000 злотых (28 тысяч долларов) на демонтаж памятника благодарности Красной армии, который стоит на площади Жертв гетто с 1951 года, сообщает радиостанция RMF24

"Решение о демонтаже памятника было принято несколько лет назад, но город только сейчас получил средства на этот проект. Скульптура будет помещена в музей, а декоративные таблички перенесены на кладбище советских солдат на улице Львовской", - сообщает радио.

По словам чиновников, демонтаж будет непростым и займет как минимум несколько месяцев, поскольку необходимо выбрать специализированную компанию и подготовить техническую документацию.

"100 000 злотых предназначены для покрытия расходов на демонтаж и вывоз монумента", - отмечает радиостанция.

Памятник представляет собой прямоугольный обелиск высотой около 8,5 метров. Скульптурная группа изображает фигуры маршала Ивана Конева и генерала Кароля Сверчевского, демонстрирует сцены сражений и темы братства по оружию и миротворчества. Наверху находится статуя женщины и ребенка. В 1966 году у основания монумента была установлена табличка, указывающая на то, что он является символом тысячелетней борьбы за свободу и национальную независимость. У основания монумента также символически была помещена земля с мест казней и мученической смерти жителей Жешувской области.

Решение о демонтаже этого монумента было принято в 2018 году. Власти сослались на так называемый закон о декоммунизации. Бывший мэр города Тадеуш Ференц выступал против сноса, заявив, что это свидетельство истории, а стоимость операции слишком высока.

В последние годы в Польше активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.