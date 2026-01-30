Рейтинг@Mail.ru
Польский Жешув получил финансирование на снос памятника Красной армии
16:43 30.01.2026 (обновлено: 17:00 30.01.2026)
Польский Жешув получил финансирование на снос памятника Красной армии
Польский Жешув получил финансирование на снос памятника Красной армии
Польский Жешув получил финансирование на снос памятника Красной армии

Польский Жешув получил деньги на снос памятника благодарности Красной армии

ВАРШАВА, 30 янв - РИА Новости. Польский город Жешув выделил из бюджета 100 000 злотых (28 тысяч долларов) на демонтаж памятника благодарности Красной армии, который стоит на площади Жертв гетто с 1951 года, сообщает радиостанция RMF24.
"Решение о демонтаже памятника было принято несколько лет назад, но город только сейчас получил средства на этот проект. Скульптура будет помещена в музей, а декоративные таблички перенесены на кладбище советских солдат на улице Львовской", - сообщает радио.
По словам чиновников, демонтаж будет непростым и займет как минимум несколько месяцев, поскольку необходимо выбрать специализированную компанию и подготовить техническую документацию.
"100 000 злотых предназначены для покрытия расходов на демонтаж и вывоз монумента", - отмечает радиостанция.
Памятник представляет собой прямоугольный обелиск высотой около 8,5 метров. Скульптурная группа изображает фигуры маршала Ивана Конева и генерала Кароля Сверчевского, демонстрирует сцены сражений и темы братства по оружию и миротворчества. Наверху находится статуя женщины и ребенка. В 1966 году у основания монумента была установлена табличка, указывающая на то, что он является символом тысячелетней борьбы за свободу и национальную независимость. У основания монумента также символически была помещена земля с мест казней и мученической смерти жителей Жешувской области.
Решение о демонтаже этого монумента было принято в 2018 году. Власти сослались на так называемый закон о декоммунизации. Бывший мэр города Тадеуш Ференц выступал против сноса, заявив, что это свидетельство истории, а стоимость операции слишком высока.
В последние годы в Польше активно сносят памятники, которые, как считают власти республики, "посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Российские дипломаты провели в 2020–2021 годах проверку, и она показала, что на прежних местах в изначальном виде в Польше стояли только 112 памятников советским воинам-освободителям, хотя в 1997 году насчитывался 561 монумент. В свою очередь, в конце 2023 года Институт национальной памяти Польши отчитался о 40 снесенных памятниках за 18 месяцев.
В МИД РФ отмечали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО. Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, назвали польские власти неблагодарными.
