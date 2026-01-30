Рейтинг@Mail.ru
16:34 30.01.2026
Статистика показала, что население Польши стремительно сокращается
Статистика показала, что население Польши стремительно сокращается
Статистика показала, что население Польши стремительно сокращается

© AP Photo / Czarek SokolowskiАкции протеста в Варшаве
Акции протеста в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Численность населения Польши стремительно сокращается, свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления страны.
К концу 2025 года население Польши уменьшилось на 157 000 человек по сравнению с предыдущим годом. Сейчас, по данным управления, в Польше проживает 37,332 миллиона человек.
"В 2025 году число рождений было примерно на 168 000 меньше, чем число смертей. Естественный прирост населения составил минус 4,5 по сравнению с минус 4,2 в предыдущем году", - информировало управление.
Предварительные оценки также показывают, что в 2025 году было зарегистрировано около 238 000 новорожденных, что примерно на 14 000 меньше, чем в предыдущем году.
К концу 2025 года численность населения в возрасте от 0 до 17 лет достигла 6,6 миллиона человек, что примерно на 140 000 меньше, чем в конце предыдущего года. По сравнению с 2000 годом, она уменьшилась на 2,7 миллиона человек. Эта группа составляет 17,7% от общей численности населения, по сравнению с 18,0% в 2024 году и 24,4% в 2000 году.
На конец 2025 года жителей трудоспособного возраста в Польше насчитывалось 21,7 миллиона, что примерно на 128 000 меньше, чем годом ранее. Это 58,1% от общей численности населения. В 2024 году этот показатель был 58,2%, а в 2000 - 60,8% в 2000 году.
Как предупреждают эксперты, если нынешний рекордно низкий уровень рождаемости сохранится, население страны может сократиться до 28,4 миллиона человек к 2060 году. Наиболее пессимистичный сценарий предполагает сокращение населения на четверть по сравнению с уровнем 2024 года. Но даже в самом оптимистичном сценарии, учитывающем увеличение продолжительности жизни поляков, население страны сократится до 32,3 миллиона человек, что составляет снижение почти на 14%.
В каждом из проанализированных сценариев число людей трудоспособного и предтрудоспособного возраста будет сокращаться, в то время как численность населения посттрудоспособного возраста будет неуклонно расти. К 2060 году люди нетрудоспособного возраста будут составлять большинство населения – процент трудоспособного населения не превысит 50%.
Растущее число пожилых людей будет нуждаться в поддержке со стороны сокращающегося числа экономически активных граждан. Такая демографическая структура ставит под сомнение будущее пенсионной системы, системы здравоохранения и рынка труда.
