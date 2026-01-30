Рейтинг@Mail.ru
Спикера сейма попросили поддержать награждение Трампа Нобелевской премией
30.01.2026
Спикера сейма попросили поддержать награждение Трампа Нобелевской премией
в мире
сша
израиль
польша
дональд трамп
майк джонсон
нато
кнессет израиля
в мире, сша, израиль, польша, дональд трамп, майк джонсон, нато, кнессет израиля
В мире, США, Израиль, Польша, Дональд Трамп, Майк Джонсон, НАТО, Кнессет Израиля
Спикера сейма попросили поддержать награждение Трампа Нобелевской премией

Израиль и США попросили Польшу поддержать награждение Трампа Нобелевской премией

ВАРШАВА, 30 янв - РИА Новости. Спикеры кнессета Израиля Амир Охана и палаты представителей США Майк Джонсон просят спикера сейма Польши Влодимежа Чажастого поддержать их инициативу о награждении президента США Дональда Трампа Нобелевской премией, сообщил Чажастый журналистам.
"В сейм поступила корреспонденция от председателя палаты представителей США Майка Джонсона и председателя Кнессета Израиля Амира Оханы по вопросу поддержки спикером сейма Польши их стараний по награждению президента Дональда Трампа Нобелевской премией в области мира", - рассказал Чажастый.
Трамп заявил, что его не интересует Нобелевская премия мира
20 января, 08:48
Трамп заявил, что его не интересует Нобелевская премия мира
20 января, 08:48
Он пообещал сформулировать свое мнение по данному вопросу к понедельнику. "Этот вопрос будет мною рассмотрен. Свою позицию я выскажу публично в понедельник", - уточнил спикер.
В свою очередь сенатор от коалиции "Левые", к которой также принадлежит Чажастый, Магдалена Беят потребовала, чтобы Трамп сначала извинился перед польскими солдатами за свои слова о их роли в контингенте НАТО в Афганистане.
"Я хочу очень громко потребовать от президента Трампа, чтобы попросил прощения у ветеранов, чтобы попросил прощения у польских солдат, которые сражались за американские интересы на миссиях в Ираке и Афганистане", - сказал Беят.
В недавнем интервью Fox News Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал Североатлантический альянс. Говоря о союзниках США по НАТО, он сказал, что задается вопросом, "будут ли они рядом, если мы когда-нибудь будем в них нуждаться". "Они нам никогда не были нужны. Мы никогда их ни о чем не просили. Знаете, они говорят, что отправили войска в Афганистан или и туда, и туда, и туда, и это правда. Но они оставались немного позади, подальше от линии фронта", - сказал американский лидер.
Мачадо заявила о скором возвращении в Венесуэлу
29 января, 02:18
Мачадо заявила о скором возвращении в Венесуэлу
29 января, 02:18
 
В мире, США, Израиль, Польша, Дональд Трамп, Майк Джонсон, НАТО, Кнессет Израиля
 
 
