"Въезд недопустим": в Польше жестко ответили на действия Зеленского

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Массовая миграция украинцев в Польшу стала ужасной новостью для страны, а граждан Украины призывного возраста следует депортировать обратно на родину, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
«
"Национальный банк Украины объявил, что 400 000 украинцев покинут страну в этом и следующем году, большинство из них, вероятно, уедут в Польшу. <…> Ужасная новость для нашего общества! <…> В нашей стране уже проживает более 1,5 миллиона граждан Украины, и в столь короткие сроки ожидается приток еще нескольких сотен тысяч человек!" — рассказала она.
Политик также раскритиковала закон Владимира Зеленского, позволяющий украинцам выезжать за границу, и призвала ограничить им доступ в Польшу. Депутат отметила, что проживающим в стране мигрантам нужно отменить все введенные привилегии.
«
"К сожалению, существенное влияние на все это оказывает закон, подписанный в прошлом году Зеленским, который позволяет молодым украинцам свободно выезжать за границу, несмотря на действующее военное положение. <…> Я требую полного пограничного контроля, тщательной проверки прибывающих и отмены всех привилегий для украинцев. Украинским гражданам призывного возраста, способным служить, в страну въезд недопустим. <…> А любые нарушения закона в Польше должны приводить к депортации!" — добавила Зайончковская-Герник.
В октябре 2025 польское издание Onet писало об изменении отношения к украинцам в польском обществе. Отмечалось, что возросшая ненависть к гражданам Украины может привести к расправам над ними.
Сейчас на украинских беженцев в Польше распространяется специальный закон, который ставит их в приоритетное положение по сравнению с другими иностранцами. Это касается права проживания в Польше, доступа к рынку труда, медицинскому обслуживанию и социальной помощи.
