Польша закупит зенитные системы для борьбы с дронами

ВАРШАВА, 30 янв - РИА Новости. Министерство национальной обороны Польши Министерство национальной обороны Польши сообщило , что в пятницу подпишет контракт на закупку зенитных систем для борьбы с дронами на сумму 4,3 миллиарда долларов.

"В пятницу вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и государственный секретарь минобороны Павел Бейда примут участие в подписании соглашения на поставку зенитных систем с возможностью борьбы с беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении ведомства.

В минобороны Польши уточнили, что один батарейный модуль будет состоять из трех огневых взводов и взвода поддержки.

"Каждый из огневых взводов будет обладать полной способностью самостоятельно обнаруживать, отслеживать, идентифицировать воздушные цели и уничтожать их", - говорится в сообщении.

Военные пояснили, что зенитные комплексы SAN будут дополнять выстраиваемую в Польше комплексную систему противовоздушной и противоракетной обороны с масштабируемыми возможностями кинетической и некинетической борьбы с беспилотными воздушными системами.

По данным минобороны, разместят новое вооружение, в первую очередь, на восточной границе страны.

В свою очередь, издание Businessinsider сообщает, что стоимость контракта составит около 15 миллиардов злотых (около 4,3 миллиарда долларов).

По данным издания, система SAN будет оснащена радарами, средствами радиоэлектронной борьбы, пушками калибра 30 и 35 миллиметров, многоствольными пулеметами и ракетными снарядами калибра 70 миллиметров.

"Такое разнообразие вооружения позволит эффективно противостоять угрозам со стороны беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.