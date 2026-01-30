https://ria.ru/20260130/pokhischenie-2071144730.html
Житель Омска получил срок за хищение двух миллионов рублей на заправке
Житель Омска получил срок за хищение двух миллионов рублей на заправке - РИА Новости, 30.01.2026
Житель Омска получил срок за хищение двух миллионов рублей на заправке
Житель Омска похитил из двух автомобилей на заправочной станции около 2 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.
Житель Омска получил срок за хищение двух миллионов рублей на заправке
Жителя Омска осудили за хищение 2 млн руб из BMW и Mercedes на заправке