Житель Омска получил срок за хищение двух миллионов рублей на заправке

"Около автозаправочной станции "Топлайн" в городе Омске подсудимый, воспользовавшись отсутствием владельца автомобиля BMW X5, похитил из салона денежные средства в размере 600 тысяч рублей, Кроме того, 3 мая 2024 года аналогичным способом подсудимый незаконно завладел денежными средствами в общей сумме 1,42 миллиона рублей, находившимися в автомобиле Mercedes-Benz GLS", - сообщили в пресс-службе.