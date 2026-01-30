Рейтинг@Mail.ru
Житель Омска получил срок за хищение двух миллионов рублей на заправке
09:29 30.01.2026
Житель Омска получил срок за хищение двух миллионов рублей на заправке
Житель Омска получил срок за хищение двух миллионов рублей на заправке
Житель Омска похитил из двух автомобилей на заправочной станции около 2 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области. РИА Новости, 30.01.2026
https://ria.ru/20260126/delo-2070238328.html
Житель Омска получил срок за хищение двух миллионов рублей на заправке

ОМСК 30 янв - РИА Новости. Житель Омска похитил из двух автомобилей на заправочной станции около 2 миллионов рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Омской области.
Преступление 45-летний мужчина совершил на автозаправочной станции "Топлайн" в Омске. Ранее он был неоднократно судим за различные преступления, в том числе на 12 лет за бандитизм и разбой.
"Около автозаправочной станции "Топлайн" в городе Омске подсудимый, воспользовавшись отсутствием владельца автомобиля BMW X5, похитил из салона денежные средства в размере 600 тысяч рублей, Кроме того, 3 мая 2024 года аналогичным способом подсудимый незаконно завладел денежными средствами в общей сумме 1,42 миллиона рублей, находившимися в автомобиле Mercedes-Benz GLS", - сообщили в пресс-службе.
Куйбышевский районный суд признал его виновным и приговорил к 4 годам 7 месяцам колонии строгого режима.
