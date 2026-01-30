Рейтинг@Mail.ru
11:48 30.01.2026 (обновлено: 15:42 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/poiski-2071181471.html
Поиски Усольцевых не прекращались, сообщили в отряде "ЛизаАлерт"
происшествия
красноярский край
https://ria.ru/20260130/usoltsevy-2071138020.html
https://ria.ru/20260129/usoltsevy-2070844157.html
красноярский край
Новости
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
РИА Новости: отряд "ЛизаАлерт" не прекращал поиски пропавшей семьи Усольцевых

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября прошлого года в Красноярском крае, не прекращались, на место периодически выезжали и продолжают выезжать спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
"Поиски семьи Усольцевых не прекращались, на место все так же периодически выезжали и продолжают выезжать профессиональные спасатели", — рассказали агентству в организации.

В объединении отметили, что пока место поиска остается труднодоступным и опасным для добровольцев, координаторы регионального отделения отряда работают со Следственным комитетом и полицией в консультативном формате.
МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
ПроисшествияКрасноярский край
 
 
