Поиски Усольцевых не прекращались, сообщили в отряде "ЛизаАлерт"
Поиски Усольцевых не прекращались, сообщили в отряде "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 30.01.2026
Поиски Усольцевых не прекращались, сообщили в отряде "ЛизаАлерт"
Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября прошлого года в Красноярском крае, не прекращались, на место периодически выезжали и продолжают выезжать... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:48:00+03:00
2026-01-30T11:48:00+03:00
2026-01-30T15:42:00+03:00
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября прошлого года в Красноярском крае, не прекращались, на место периодически выезжали и продолжают выезжать спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
«
"Поиски семьи Усольцевых не прекращались, на место все так же периодически выезжали и продолжают выезжать профессиональные спасатели", — рассказали агентству в организации.
В объединении отметили, что пока место поиска остается труднодоступным и опасным для добровольцев, координаторы регионального отделения отряда работают со Следственным комитетом и полицией в консультативном формате.
МВД по Красноярскому краю
2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.