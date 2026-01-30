Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае

Поиски Усольцевых не прекращались, сообщили в отряде "ЛизаАлерт"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября прошлого года в Красноярском крае, не прекращались, на место периодически выезжали и продолжают выезжать спасатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.

« "Поиски семьи Усольцевых не прекращались, на место все так же периодически выезжали и продолжают выезжать профессиональные спасатели", — рассказали агентству в организации.

В объединении отметили, что пока место поиска остается труднодоступным и опасным для добровольцев, координаторы регионального отделения отряда работают со Следственным комитетом и полицией в консультативном формате.

МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.