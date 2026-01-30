СК пояснил, почему возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 30 янв – РИА Новости. Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновлены по поручению следствия в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК региона.

В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.

"Поиски возобновлены по поручению следователя. Это плановые мероприятия в рамках расследования уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В соцсетях и СМИ обсуждаются разные версии случившегося, в том числе возможность того, туристы сами скрылись в тайге.

МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.