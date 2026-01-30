https://ria.ru/20260130/poiski-2071124677.html
СК пояснил, почему возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
СК пояснил, почему возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновлены по поручению следствия в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в главном РИА Новости, 30.01.2026
красноярский край
СК пояснил, почему возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
КРАСНОЯРСК, 30 янв – РИА Новости. Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновлены по поручению следствия в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК региона.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
"Поиски возобновлены по поручению следователя. Это плановые мероприятия в рамках расследования уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В соцсетях и СМИ обсуждаются разные версии случившегося, в том числе возможность того, туристы сами скрылись в тайге.
МВД по Красноярскому краю
2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ
(Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.