СК пояснил, почему возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
05:00 30.01.2026 (обновлено: 09:42 30.01.2026)
СК пояснил, почему возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
СК пояснил, почему возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых
Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновлены по поручению следствия в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в главном
СК пояснил, почему возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых

Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновили по поручению следствия

КРАСНОЯРСК, 30 янв – РИА Новости. Поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых возобновлены по поручению следствия в рамках расследования уголовного дела, сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК региона.
В пятницу краевые спасатели сообщили, что 30 и 31 января начинают повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых.
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район на повторные поиски семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Новый поворот в деле Усольцевых: сын сделал неожиданное заявление
29 января, 18:52
"Поиски возобновлены по поручению следователя. Это плановые мероприятия в рамках расследования уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. В соцсетях и СМИ обсуждаются разные версии случившегося, в том числе возможность того, туристы сами скрылись в тайге.
МВД по Красноярскому краю 2 октября 2025 года сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц). С учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Семья Усольцевых вряд ли могла уйти жить в тайгу, считает поисковик
28 января, 00:46
 
