Поиск провалившихся под лед детей на реке в Брянске продолжается

ТУЛА, 30 янв – РИА Новости. Сроки завершения поиска провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске определить невозможно, работа продолжается, в том числе с помощью подводных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального поискового отряда "Лиза Алерт".
"Сейчас мы пробиваем лёд, создавая технологические отверстия (лунки). Затем внимательно исследуем пространство под водой и льдом при помощи подводной камеры. Пока продолжается работа, сроки завершения операций определить невозможно", - сообщил собеседник агентства.
Согласно данным МЧС России по Брянской области, за последние пять дней поисково-спасательные отряды в ходе операции по поиску детей прорубили 15 377 лунок.
Администрация Брянска сообщила 20 января, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, несовершеннолетние съезжали на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Власти назвали операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.
