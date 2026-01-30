Рейтинг@Mail.ru
Поиск провалившихся под лед детей на реке в Брянске продолжается - РИА Новости, 30.01.2026
00:48 30.01.2026
Поиск провалившихся под лед детей на реке в Брянске продолжается
Поиск провалившихся под лед детей на реке в Брянске продолжается - РИА Новости, 30.01.2026
Поиск провалившихся под лед детей на реке в Брянске продолжается
Сроки завершения поиска провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске определить невозможно, работа продолжается, в том числе с помощью подводных камер,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T00:48:00+03:00
2026-01-30T00:48:00+03:00
брянск
россия
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
брянск
россия
брянская область
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
брянск, россия, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Брянск, Россия, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Поиск провалившихся под лед детей на реке в Брянске продолжается

РИА Новости: поиск провалившихся под лед детей на реке в Брянске продолжается

© Фото : Брянская городская администрацияМесто поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске
Место поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Брянская городская администрация
Место поиска детей, пропавших на реке Десна в Брянске
ТУЛА, 30 янв – РИА Новости. Сроки завершения поиска провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске определить невозможно, работа продолжается, в том числе с помощью подводных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального поискового отряда "Лиза Алерт".
"Сейчас мы пробиваем лёд, создавая технологические отверстия (лунки). Затем внимательно исследуем пространство под водой и льдом при помощи подводной камеры. Пока продолжается работа, сроки завершения операций определить невозможно", - сообщил собеседник агентства.
Поиск провалившихся под лед детей на реке Десне в Брянске - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Брянске спасатели пробурили 2,5 тысячи лунок при поиске детей
Вчера, 22:05
Согласно данным МЧС России по Брянской области, за последние пять дней поисково-спасательные отряды в ходе операции по поиску детей прорубили 15 377 лунок.
Администрация Брянска сообщила 20 января, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, несовершеннолетние съезжали на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Власти назвали операцию по поиску детей беспрецедентной по масштабам.
Камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Отечественный ИИ помог найти более 120 пропавших детей
22 декабря 2025, 07:18
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала