Поиск провалившихся под лед детей на реке в Брянске продолжается

ТУЛА, 30 янв – РИА Новости. Сроки завершения поиска провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске определить невозможно, работа продолжается, в том числе с помощью подводных камер, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального поискового отряда "Лиза Алерт".