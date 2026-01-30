https://ria.ru/20260130/pogoda-2071154470.html
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 30.01.2026
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности с пятницы по вторник в Москве и Подмосковье из-за аномального холода, следует из данных... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:16:00+03:00
2026-01-30T10:16:00+03:00
2026-01-30T10:17:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844068665_0:100:3103:1845_1920x0_80_0_0_11372ab45627c559ffa3b068c3423f9e.jpg
https://ria.ru/20260130/zima-2071138911.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844068665_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_92f546f50f936124e210174d01a4ee33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр, Погода
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов