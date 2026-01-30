Рейтинг@Mail.ru
10:16 30.01.2026 (обновлено: 10:17 30.01.2026)
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности

Морозы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "оранжевый" уровень погодной опасности с пятницы по вторник в Москве и Подмосковье из-за аномального холода, следует из данных прогностической карты учреждения.
«
"Очень низкая температура. Период предупреждения до 23 часов 03 февраля. На территории Москвы... на территории области аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12°С ниже климатической нормы", - говорится в сообщении.
На сайте Гидрометцентра также отмечается, что при "оранжевом" уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрПогода
 
 
