https://ria.ru/20260130/podrostok-2071195672.html
В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в мороз
В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в мороз - РИА Новости, 30.01.2026
В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в мороз
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после того, как подростка высадили из поезда в 40-градусный мороз в Забайкалье, РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:31:00+03:00
2026-01-30T12:31:00+03:00
2026-01-30T12:31:00+03:00
происшествия
россия
могоча
шилка
следственный комитет россии (ск рф)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20251225/chp-2064712726.html
россия
могоча
шилка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, могоча, шилка, следственный комитет россии (ск рф), новый год
Происшествия, Россия, Могоча, Шилка, Следственный комитет России (СК РФ), Новый год
В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в мороз
В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в 40-градусный мороз