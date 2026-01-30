Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в мороз
12:31 30.01.2026
В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в мороз
В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в мороз
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после того, как подростка высадили из поезда в 40-градусный мороз в Забайкалье, РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:31:00+03:00
2026-01-30T12:31:00+03:00
В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в мороз

В Забайкалье завели дело после высадки подростка из поезда в 40-градусный мороз

ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, завели после того, как подростка высадили из поезда в 40-градусный мороз в Забайкалье, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
По версии следствия, проводник не предупредила несовершеннолетнего пассажира о прибытии поезда к станции его назначения, поэтому подросток проспал. Его высадили в незнакомой местности на следующей станции в сильный мороз.
«
"Читинской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает надзорное ведомство в своём Тelegram-канале.
Отмечается, что уголовное дело возбудил Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России, ход и результаты его расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.
Ранее в соцсетях распространилась информация, что подростка, который ехал в колледж со станции Могоча до станции Шилка, но уснул, пропустив свою остановку, якобы высадили из поезда "Владивосток - Москва" в 40-градусный мороз. От станции до нужного места было почти 150 километров.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
