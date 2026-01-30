Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскритиковали бундесвер за устаревшую подготовку, пишет Bild
16:15 30.01.2026 (обновлено: 16:16 30.01.2026)
На Украине раскритиковали бундесвер за устаревшую подготовку, пишет Bild
На Украине раскритиковали бундесвер за устаревшую подготовку, пишет Bild - РИА Новости, 30.01.2026
На Украине раскритиковали бундесвер за устаревшую подготовку, пишет Bild
Украинский военный раскритиковал армию Германии за устаревшие методы подготовки, сообщает немецкое издание Bild. РИА Новости, 30.01.2026
в мире, германия, bild, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Германия, Bild, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Украине раскритиковали бундесвер за устаревшую подготовку, пишет Bild

Bild: украинский военный раскритиковал бундесвер за устаревшие методы подготовки

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкФорма украинского военного
Форма украинского военного - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Форма украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинский военный раскритиковал армию Германии за устаревшие методы подготовки, сообщает немецкое издание Bild.
"В бундесвере тренируются по старым методам - военных довозят на транспорте за три километра до контролируемого здания, а остальной путь они должны проделать пешком. В нынешних условиях они бы не смогли пройти его - их бы убило дронами", - заявил собеседник газеты.
Он также пожаловался на то, что у ВС РФ "в десять раз больше дронов", чем у ВСУ.
Ранее командующий спецназом в ВСУ в комментарии газете Financial Times заявил, что полное следование полученному на Западе обучению привело бы к его гибели.
Горные спасатели и пограничная полиция уезда Марамуреш спасли двух украинцев, заблудившихся в Карпатах при переходе границы - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Румынии спасли украинцев, заблудившихся в Карпатах при переходе границы
В миреГерманияBildВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
