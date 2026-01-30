https://ria.ru/20260130/podgotovka-2071283575.html
На Украине раскритиковали бундесвер за устаревшую подготовку, пишет Bild
На Украине раскритиковали бундесвер за устаревшую подготовку, пишет Bild - РИА Новости, 30.01.2026
На Украине раскритиковали бундесвер за устаревшую подготовку, пишет Bild
Украинский военный раскритиковал армию Германии за устаревшие методы подготовки, сообщает немецкое издание Bild. РИА Новости, 30.01.2026
На Украине раскритиковали бундесвер за устаревшую подготовку, пишет Bild
Bild: украинский военный раскритиковал бундесвер за устаревшие методы подготовки