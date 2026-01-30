https://ria.ru/20260130/pochta-2071224102.html
В Госдуме предложили ввести сбор с банков на поддержку "Почты России"
В Госдуме предложили ввести сбор с банков на поддержку "Почты России"
В Госдуме предложили ввести сбор с банков на поддержку "Почты России"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы Владимир Сысоев (ЛДПР) предложил ввести обязательный сбор размером 0,1% с банков, прибыль которых составляет более 1 миллиарда рублей, для повышения размера оплаты труда сотрудников "Почты России" и развития всей почтовой инфраструктуры в стране.
Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Учитывая, что в труднодоступных и малых населенных пунктах АО "Почта России
" является единственным оператором, обеспечивающим доступ к базовым финансовым услугам, предлагается введение обязательного сбора с банков, прибыль которых составляет от 1 миллирда рублей в год, в размере 0,1% от прибыли в качестве дополнительного источника финансирования АО "Почта России", - сказано в документе.
В обращении подчеркивается, что 3 января президентом РФ Владимиром Путиным
по итогам заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам был утвержден перечень поручений, который включает вопрос о принятии мер, направленных на осуществление устойчивого развития "Почты России".
"Важно отметить, что у АО "Почта России" сформировались системные усугубляющиеся проблемы, выявленные Счетной палатой РФ при аудите использования средств, выделенных Обществу в 2020 – 2024 гг., в том числе в части увеличения вакантных ставок производственного персонала в несколько раз в связи с низким уровнем заработной платы, что свидетельствует о необходимости принятия срочных мер для повышения оплаты труда почтальонов", - добавляется в документе.