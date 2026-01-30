Украинский пленный рассказал, как попал в ВСУ, несмотря на заболевание

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинский военнослужащий Евгений Берестенко, взятый в плен российскими бойцами группировки "Север", рассказал, что был мобилизован несмотря на категорию "ограниченно годен" и попал в учебный центр, где по меньшей мере полтысячи человек по этой же причине имели право не служить.

Берестенко рассказал, что в ноябре 2024 года наткнулся на сотрудников военкомата и двух полицейских, которые искали дезертиров. Он объяснил им, что ограниченно годен к службе и уже обновлял свои данные в военкомате, однако те все равно отвезли его на врачебную комиссию.

"Утром в 8 часов меня как раз приехали, забрали… У меня ревматизм сердца, у меня ноги, суставы и в коленях часто делаю блокады... Отправили на учебку. Человек 500 там точно было. Мы все ограниченно годные. Все в возрасте уже. У кого сердце, у кого ноги, у кого со спиной проблемы. У всех по-разному", - сказал Берестенко.

Он отметил, что в учебном центре два месяца ходил на занятия на тактическом поле, где военнослужащим "что-то показывали" и давали пострелять холостыми патронами. В остальное время они жарили сало и иногда выпивали, признался пленный.

После этого Берестенко перевели в стрелковый батальон и поставили на должность механика радиостанции полевого узла. Однако вскоре ему с сослуживцами было приказано копать блиндаж в районе села Грабовское в Сумской области . О том, что он находится у линии боевого соприкосновения, пленный не знал. Там его вместе с сослуживцами, отдыхавшими от работы, взяли в плен российские бойцы.