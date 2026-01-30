Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как попал в ВСУ, несмотря на заболевание - РИА Новости, 30.01.2026
10:29 30.01.2026
Украинский пленный рассказал, как попал в ВСУ, несмотря на заболевание
Украинский пленный рассказал, как попал в ВСУ, несмотря на заболевание - РИА Новости, 30.01.2026
Украинский пленный рассказал, как попал в ВСУ, несмотря на заболевание
Украинский военнослужащий Евгений Берестенко, взятый в плен российскими бойцами группировки "Север", рассказал, что был мобилизован несмотря на категорию... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:29:00+03:00
2026-01-30T10:29:00+03:00
в мире
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
в мире, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Сумская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Украинский пленный рассказал, как попал в ВСУ, несмотря на заболевание

Украинский пленный Берестенко рассказал о сотнях больных в учебном центре ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын
Военнопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украинский военнослужащий Евгений Берестенко, взятый в плен российскими бойцами группировки "Север", рассказал, что был мобилизован несмотря на категорию "ограниченно годен" и попал в учебный центр, где по меньшей мере полтысячи человек по этой же причине имели право не служить.
Берестенко рассказал, что в ноябре 2024 года наткнулся на сотрудников военкомата и двух полицейских, которые искали дезертиров. Он объяснил им, что ограниченно годен к службе и уже обновлял свои данные в военкомате, однако те все равно отвезли его на врачебную комиссию.
"Утром в 8 часов меня как раз приехали, забрали… У меня ревматизм сердца, у меня ноги, суставы и в коленях часто делаю блокады... Отправили на учебку. Человек 500 там точно было. Мы все ограниченно годные. Все в возрасте уже. У кого сердце, у кого ноги, у кого со спиной проблемы. У всех по-разному", - сказал Берестенко.
Он отметил, что в учебном центре два месяца ходил на занятия на тактическом поле, где военнослужащим "что-то показывали" и давали пострелять холостыми патронами. В остальное время они жарили сало и иногда выпивали, признался пленный.
После этого Берестенко перевели в стрелковый батальон и поставили на должность механика радиостанции полевого узла. Однако вскоре ему с сослуживцами было приказано копать блиндаж в районе села Грабовское в Сумской области. О том, что он находится у линии боевого соприкосновения, пленный не знал. Там его вместе с сослуживцами, отдыхавшими от работы, взяли в плен российские бойцы.
"Когда я только сюда приехал, даже у меня спрашивали товарищи. Я говорил, что не собираюсь стрелять, а собираюсь сдаваться… Хочется к жене. У меня постоянно мысли о доме. Жена и мать", - добавил пленный.
