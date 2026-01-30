В России снизились розничные продажи пива

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Розничные продажи пива в России в 2025 году упали почти на 17 процентов, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

Так, общий объем продаж пива и пивных напитков составил 702,594 миллиона декалитров — на 15,7 процента меньше, чем в 2024-м. При этом пива продали 607,058 миллиона декалитров — на 16,7 процента меньше, а пивных напитков — 95,536 миллиона декалитров, здесь снижение составило 8,3 процента.

В то же время сидра, пуаре и медовухи продали на пять процентов больше — 13,064 миллиона декалитров.