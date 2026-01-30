https://ria.ru/20260130/pivo-2071137453.html
В России снизились розничные продажи пива
Розничные продажи пива в России в 2025 году упали почти на 17 процентов, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T08:19:00+03:00
2026-01-30T08:19:00+03:00
2026-01-30T09:11:00+03:00
россия
пиво
общество
россия
россия, пиво, общество
В России снизились розничные продажи пива
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Розничные продажи пива в России в 2025 году упали почти на 17 процентов, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Так, общий объем продаж пива и пивных напитков составил 702,594 миллиона декалитров — на 15,7 процента меньше, чем в 2024-м. При этом пива продали 607,058 миллиона декалитров — на 16,7 процента меньше, а пивных напитков — 95,536 миллиона декалитров, здесь снижение составило 8,3 процента.
В то же время сидра, пуаре и медовухи продали на пять процентов больше — 13,064 миллиона декалитров.
Снизилось и производство пива и пивных напитков — на 0,8 процента, до 900,987 миллиона декалитров. А сидра, пуаре и медовухи выпустили на 23 процента больше — 17,692 миллиона декалитров.