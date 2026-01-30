Рейтинг@Mail.ru
В России снизились розничные продажи пива
08:19 30.01.2026 (обновлено: 09:11 30.01.2026)
В России снизились розничные продажи пива
В России снизились розничные продажи пива - РИА Новости, 30.01.2026
В России снизились розничные продажи пива
Розничные продажи пива в России в 2025 году упали почти на 17 процентов, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. РИА Новости, 30.01.2026
2026
Новости
россия, пиво, общество
Россия, Пиво, Общество
В России снизились розничные продажи пива

Росалкогольтабакконтроль: розничные продажи пива в РФ упали на 16,7% в 2025 г

Пивоварня
Пивоварня - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Олег Золото
Перейти в медиабанк
Пивоварня. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Розничные продажи пива в России в 2025 году упали почти на 17 процентов, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Так, общий объем продаж пива и пивных напитков составил 702,594 миллиона декалитров — на 15,7 процента меньше, чем в 2024-м. При этом пива продали 607,058 миллиона декалитров — на 16,7 процента меньше, а пивных напитков — 95,536 миллиона декалитров, здесь снижение составило 8,3 процента.
В то же время сидра, пуаре и медовухи продали на пять процентов больше — 13,064 миллиона декалитров.
Снизилось и производство пива и пивных напитков — на 0,8 процента, до 900,987 миллиона декалитров. А сидра, пуаре и медовухи выпустили на 23 процента больше — 17,692 миллиона декалитров.
Кружка пива - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Названы главные факты о пиве
5 января, 07:33
 
РоссияПивоОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
