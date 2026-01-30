https://ria.ru/20260130/peskov-2071209623.html
Песков: Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу
Песков: Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 30.01.2026
Песков: Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу
Россия считает выводы секретариата ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочными с точки зрения международного права и не согласна с ними, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:06:00+03:00
2026-01-30T13:06:00+03:00
2026-01-30T13:12:00+03:00
россия
оон
республика крым
донбасс
дмитрий песков
антониу гутерреш
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20260130/zelenskiy-2071195577.html
https://ria.ru/20260130/medvedev-2071173068.html
россия
республика крым
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, республика крым, донбасс, дмитрий песков, антониу гутерреш, сергей лавров
Россия, ООН, Республика Крым, Донбасс, Дмитрий Песков, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров
Песков: Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу
Песков назвал выводы секретариата ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочными