Песков: Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу
13:06 30.01.2026 (обновлено: 13:12 30.01.2026)
Песков: Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу
Песков: Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу - РИА Новости, 30.01.2026
Песков: Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу
Россия считает выводы секретариата ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочными с точки зрения международного права и не согласна с ними, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.01.2026
россия
оон
республика крым
донбасс
дмитрий песков
антониу гутерреш
сергей лавров
Новости
Песков: Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу

Песков назвал выводы секретариата ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия считает выводы секретариата ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочными с точки зрения международного права и не согласна с ними, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, как в Кремле относятся к последним заявлениям генсека Всемирной Организации Антониу Гутерреша о том, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим.
"Мы считаем такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.
Россия ООН Республика Крым Донбасс Дмитрий Песков Антониу Гутерреш Сергей Лавров
 
 
