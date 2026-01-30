Рейтинг@Mail.ru
В Кремле видели заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 30.01.2026
13:03 30.01.2026
В Кремле видели заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС, заявил Песков
В Кремле видели заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС, заявил Песков

Песков: в Кремле видели отказ Зеленского от компромисса по Донбассу и ЗАЭС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Кремле видели заявления Владимира Зеленского о том, что Украина не пойдет на компромисс по Донбассу и Запорожской АЭС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Зеленский в преддверии переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта в ходе общения с украинской прессой заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС.
"Естественно, мы видели эти заявления", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Зеленского.
