https://ria.ru/20260130/peskov-2071208464.html
В Кремле видели заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС, заявил Песков
В Кремле видели заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС, заявил Песков - РИА Новости, 30.01.2026
В Кремле видели заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС, заявил Песков
В Кремле видели заявления Владимира Зеленского о том, что Украина не пойдет на компромисс по Донбассу и Запорожской АЭС, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:03:00+03:00
2026-01-30T13:03:00+03:00
2026-01-30T13:03:00+03:00
в мире
донбасс
украина
владимир зеленский
запорожская аэс
мирный план сша по украине
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_0:238:2991:1920_1920x0_80_0_0_989dafb84c052f45da263cccd41f1dc3.jpg
https://ria.ru/20260130/peskov-2071208033.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2063031837_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_9461d062adb21f908228b7d550c83a36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, владимир зеленский, запорожская аэс, мирный план сша по украине, россия, дмитрий песков
В мире, Донбасс, Украина, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле видели заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС, заявил Песков
Песков: в Кремле видели отказ Зеленского от компромисса по Донбассу и ЗАЭС