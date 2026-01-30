Рейтинг@Mail.ru
ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил Песков - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 30.01.2026 (обновлено: 13:14 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/peskov-2071208371.html
ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил Песков
ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил Песков - РИА Новости, 30.01.2026
ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил Песков
Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:03:00+03:00
2026-01-30T13:14:00+03:00
безопасность
россия
абу-даби
киев
дмитрий песков
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260130/peskov-2071208464.html
россия
абу-даби
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, абу-даби, киев, дмитрий песков, запорожская аэс
Безопасность, Россия, Абу-Даби, Киев, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС
ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил Песков

Песков: запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем РФ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Зеленский в преддверии переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта в ходе общения с украинской прессой заявил, что Киев не готов к территориальным компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС.
"Конечно, нужно обратить внимание на то, что Запорожская атомная станция уже более двух лет находится под контролем Российской Федерации", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Зеленского.
Он добавил, что в этом контексте возникает вопрос, означает ли выраженная позиция то, что киевский режим "собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию" и атаковать ее.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Кремле видели заявления Зеленского о Донбассе и ЗАЭС, заявил Песков
Вчера, 13:03
 
БезопасностьРоссияАбу-ДабиКиевДмитрий ПесковЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала