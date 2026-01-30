https://ria.ru/20260130/peskov-2071208371.html
ЗАЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил Песков
Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:03:00+03:00
2026-01-30T13:03:00+03:00
2026-01-30T13:14:00+03:00
безопасность
россия
абу-даби
киев
дмитрий песков
запорожская аэс
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
Безопасность, Россия, Абу-Даби, Киев, Дмитрий Песков, Запорожская АЭС
Песков: запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем РФ