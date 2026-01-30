МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Запорожская АЭС уже более двух лет находится под контролем России, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что в этом контексте возникает вопрос, означает ли выраженная позиция то, что киевский режим "собирается с боями пытаться отбить эту атомную электростанцию" и атаковать ее.