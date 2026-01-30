https://ria.ru/20260130/peskov-2071208279.html
Песков ответил на заявления Киева по Донбассу
Песков ответил на заявления Киева по Донбассу - РИА Новости, 30.01.2026
Песков ответил на заявления Киева по Донбассу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлениях Киева в отношении Донбасса, заявил, что динамика на фронте говорит сама за себя. РИА Новости, 30.01.2026
Песков ответил на заявления Киева по Донбассу
Песков в ответ на слова Киева о Донбассе призвал посмотреть динамику на фронте