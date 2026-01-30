Рейтинг@Mail.ru
У России есть аргументированная позиция по Крыму и Донбассу, заявил Песков
13:01 30.01.2026 (обновлено: 13:09 30.01.2026)
У России есть аргументированная позиция по Крыму и Донбассу, заявил Песков
У России есть аргументированная позиция по Крыму и Донбассу, заявил Песков - РИА Новости, 30.01.2026
У России есть аргументированная позиция по Крыму и Донбассу, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть своя аргументированная позиция по вопросу Крыма и Донбасса. РИА Новости, 30.01.2026
россия
донбасс
республика крым
россия
донбасс
республика крым
россия, донбасс, республика крым
Россия, Донбасс, Республика Крым
У России есть аргументированная позиция по Крыму и Донбассу, заявил Песков

Песков: у России есть своя аргументированная позиция по вопросу Крыма и Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть своя аргументированная позиция по вопросу Крыма и Донбасса.
Журналисты спросили, как в Кремле относятся к последним заявлениям генсека ООН Антониу Гутерреша о том, что в отличие от Гренландии к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим.
"Мы не согласны с этими выводами и имеем свою хорошо известную всем аргументированную позицию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение.
РоссияДонбассРеспублика Крым
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала