https://ria.ru/20260130/peskov-2071207932.html
У России есть аргументированная позиция по Крыму и Донбассу, заявил Песков
У России есть аргументированная позиция по Крыму и Донбассу, заявил Песков - РИА Новости, 30.01.2026
У России есть аргументированная позиция по Крыму и Донбассу, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть своя аргументированная позиция по вопросу Крыма и Донбасса. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:01:00+03:00
2026-01-30T13:01:00+03:00
2026-01-30T13:09:00+03:00
россия
донбасс
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20260130/mid-2071178863.html
https://ria.ru/20260130/medvedev-2071173068.html
россия
донбасс
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, республика крым
Россия, Донбасс, Республика Крым
У России есть аргументированная позиция по Крыму и Донбассу, заявил Песков
Песков: у России есть своя аргументированная позиция по вопросу Крыма и Донбасса