Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке
Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке
VPN и другие сервисы по подмене реального местоположения устройства могут привести к блокировке переводов в банке, рассказал РИА Новости адвокат... РИА Новости, 30.01.2026
Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. VPN и другие сервисы по подмене реального местоположения устройства могут привести к блокировке переводов в банке, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Подозрение у банков вызывает использование при переводе приложения, скрывающее сессионные данные", - прокомментировал он вопрос о причинах, по которым кредитная организация может заблокировать перевод.
К данным приложениям могут относится всевозможные VPN и Proxy-сервисы, принцип работы которых заключается в подмене реального местоположения устройства и IP-адреса. Россияне могут случайно забыть выключить данное приложение при использовании банковского приложения, добавил он.
"В связи с чем банк может посчитать, что перевод делается не самим клиентом, а мошенником", - заключил Пашин
