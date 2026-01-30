Рейтинг@Mail.ru
04:32 30.01.2026
Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке
Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке
VPN и другие сервисы по подмене реального местоположения устройства могут привести к блокировке переводов в банке, рассказал РИА Новости адвокат... РИА Новости, 30.01.2026
технологии, дмитрий пашин, россия
Адвокат рассказал о риске блокировки переводов в банке

Банковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Fotolia / bertys30
Банковская карта. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. VPN и другие сервисы по подмене реального местоположения устройства могут привести к блокировке переводов в банке, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
"Подозрение у банков вызывает использование при переводе приложения, скрывающее сессионные данные", - прокомментировал он вопрос о причинах, по которым кредитная организация может заблокировать перевод.
