Новый выпад НАТО в адрес России вызвал ярость на Западе
19:24 30.01.2026
Новый выпад НАТО в адрес России вызвал ярость на Западе
Заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о том, что Россия не готова идти на компромисс в переговорах по Украине, не... РИА Новости, 30.01.2026
Новый выпад НАТО в адрес России вызвал ярость на Западе

Газета L'Antidiplomatico осудила слова Драгоне о нежелании России к компромиссу

© REUTERS / UAE Presidential Court/Ryan CarterПереговоры России, Украиной и США в Абу-Даби
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о том, что Россия не готова идти на компромисс в переговорах по Украине, не соответствуют действительности, пишет L'Antidiplomatico.
"Конечно, "варвар с Востока" не может согласиться на "компромисс", как уверяют евробюрократы, которые по-прежнему используют мирные переговоры лишь для того, чтобы дать передышку нацистскому режиму в Киеве и вооружить его для возобновления конфликта, пока Брюссель не почувствует, что готов вступить в прямую конфронтацию", — говорится в публикации.
Автор статьи отметил, что интервью Драгоне для издания Corriere della Sera стало примером "антироссийской истерии", которую постоянно подпитывают воинственно настроенные европейские СМИ.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как ранее заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.
При этом, пояснил глава МИД, Россия и с такими представителями готова вести разговор.
