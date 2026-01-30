Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 30.01.2026 (обновлено: 15:27 30.01.2026)
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
Зеленский сделал громкое заявление о Путине - РИА Новости, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине
Владимир Зеленский отверг возможность поехать на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву. Его цитирует издание "РБК-Украина". "Безусловно,... РИА Новости, 30.01.2026
Зеленский сделал громкое заявление о Путине

Зеленский отказался ехать в Москву на переговоры с Путиным

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг возможность поехать на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву. Его цитирует издание "РБК-Украина".

"Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве", — заявил он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Заявление американского сенатора о Путине вызвало изумление в США
Вчера, 08:46
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что приглашением в Москву Путин отвечал на предложение самого Зеленского о встрече, причем делалось это для проведения переговоров, а не для принятия капитуляции. Помощник президента Юрий Ушаков также указывал, что Москва обеспечит безопасность главы киевского режима, если тот приедет в Россию.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
Вчера, 09:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
