Жительница Пензы, погибшая от падения наледи с балкона, работала на почте
2026-01-30T15:46:00+03:00
2026-01-30T15:46:00+03:00
2026-01-30T17:22:00+03:00
происшествия
пенза
россия
пенза
россия
Новости
ru-RU
происшествия, пенза, россия
Происшествия, Пенза, Россия
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Женщина, погибшая при падении ледяной глыбы с крыши пятиэтажного дома в Пензе, работала на почте, рассказала РИА Новости сотрудница парикмахерской, которая находится в соседнем помещении с почтовым отделением №35.
Глава Пензы
Олег Денисов сообщил, что с крыши дома №10 по улице Ленинградская днем в пятницу упала ледяная глыба, погибла женщина. Следователи по факту гибели 52-летней женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ
). В СУСК уточнили РИА Новости, что, по предварительным данным, наледь упала с козырька балкона.
"[Погибла] сотрудник почты. Мы её очень (хорошо знали – ред.). Мы сами все в шоке, самим плохо. Тут родственники. Мы её знали, очень всё печально, сами стрессуем очень сильно", - рассказала собеседница агентства.
Сотрудница парикмахерской отметила, что проблема со сходом снега и наледи повторяется из года в год.
"Наша хозяйка тоже ходила к собственнику этой квартиры, и управляющая компания звонит. У нас там каждый год снег сходит, глыба. Как оттепель, такое происходит регулярно", - добавила собеседница.