15:46 30.01.2026 (обновлено: 17:22 30.01.2026)
Жительница Пензы, погибшая от падения наледи с балкона, работала на почте
Жительница Пензы, погибшая от падения наледи с балкона, работала на почте - РИА Новости, 30.01.2026
Жительница Пензы, погибшая от падения наледи с балкона, работала на почте
Женщина, погибшая при падении ледяной глыбы с крыши пятиэтажного дома в Пензе, работала на почте, рассказала РИА Новости сотрудница парикмахерской, которая... РИА Новости, 30.01.2026
Жительница Пензы, погибшая от падения наледи с балкона, работала на почте

Женщина, погибшая от падения наледи с пятиэтажки в Пензе, работала на почте

© Фото : СУ СК России по Пензенской областиРабота СК РФ на месте происшествия, где при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома погибла женщина в Пензе
Работа СК РФ на месте происшествия, где при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома погибла женщина в Пензе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : СУ СК России по Пензенской области
Работа СК РФ на месте происшествия, где при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома погибла женщина в Пензе
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Женщина, погибшая при падении ледяной глыбы с крыши пятиэтажного дома в Пензе, работала на почте, рассказала РИА Новости сотрудница парикмахерской, которая находится в соседнем помещении с почтовым отделением №35.
Глава Пензы Олег Денисов сообщил, что с крыши дома №10 по улице Ленинградская днем в пятницу упала ледяная глыба, погибла женщина. Следователи по факту гибели 52-летней женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В СУСК уточнили РИА Новости, что, по предварительным данным, наледь упала с козырька балкона.
"[Погибла] сотрудник почты. Мы её очень (хорошо знали – ред.). Мы сами все в шоке, самим плохо. Тут родственники. Мы её знали, очень всё печально, сами стрессуем очень сильно", - рассказала собеседница агентства.
Сотрудница парикмахерской отметила, что проблема со сходом снега и наледи повторяется из года в год.
"Наша хозяйка тоже ходила к собственнику этой квартиры, и управляющая компания звонит. У нас там каждый год снег сходит, глыба. Как оттепель, такое происходит регулярно", - добавила собеседница.
