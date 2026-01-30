Жительница Пензы, погибшая от падения наледи с балкона, работала на почте

Работа СК РФ на месте происшествия, где при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома погибла женщина в Пензе

Работа СК РФ на месте происшествия, где при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома погибла женщина в Пензе

САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Женщина, погибшая при падении ледяной глыбы с крыши пятиэтажного дома в Пензе, работала на почте, рассказала РИА Новости сотрудница парикмахерской, которая находится в соседнем помещении с почтовым отделением №35.

Глава Пензы Олег Денисов сообщил, что с крыши дома №10 по улице Ленинградская днем в пятницу упала ледяная глыба, погибла женщина. Следователи по факту гибели 52-летней женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ ). В СУСК уточнили РИА Новости, что, по предварительным данным, наледь упала с козырька балкона.

"[Погибла] сотрудник почты. Мы её очень (хорошо знали – ред.). Мы сами все в шоке, самим плохо. Тут родственники. Мы её знали, очень всё печально, сами стрессуем очень сильно", - рассказала собеседница агентства.

Сотрудница парикмахерской отметила, что проблема со сходом снега и наледи повторяется из года в год.

"Наша хозяйка тоже ходила к собственнику этой квартиры, и управляющая компания звонит. У нас там каждый год снег сходит, глыба. Как оттепель, такое происходит регулярно", - добавила собеседница.