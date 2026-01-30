Рейтинг@Mail.ru
В Пензе возбудили дело после гибели женщины при падении ледяной глыбы
15:26 30.01.2026 (обновлено: 17:07 30.01.2026)
В Пензе возбудили дело после гибели женщины при падении ледяной глыбы
В Пензе возбудили дело после гибели женщины при падении ледяной глыбы - РИА Новости, 30.01.2026
В Пензе возбудили дело после гибели женщины при падении ледяной глыбы
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Пензе после гибели женщины при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома, сообщили... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:26:00+03:00
2026-01-30T17:07:00+03:00
происшествия
пенза
пензенская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
пензенская область
россия
В Пензе возбудили дело после гибели женщины при падении ледяной глыбы

САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Пензе после гибели женщины при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома, сообщили РИА Новости в региональном СУСК.
ЧП произошло днем в пятницу. Глава Пензы Олег Денисов сообщил, что с крыши дома №10 по улице Ленинградская упала ледяная глыба, погибла женщина. Прокуратура Пензенской области начала проверку по факту смерти 52-летней местной жительницы.
"Следственными органами СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины в результате падения на нее наледи с козырька балкона (ч. 1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 30 января 2026 года с козырька балкона жилого дома по улице Ленинградской в городе Пензе упал фрагмент наледи на женщину, находившуюся на тротуаре. В результате 52-летняя потерпевшая от полученных травм скончалась", - рассказали в следственном управлении.
Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств трагедии. Планируется дать оценку действиям лиц, ответственных за содержание здания и балкона.
Снегопад в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
На Камчатке наледь с крыши торгового центра упала на подростка
25 января, 05:52
 
ПроисшествияПензаПензенская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
