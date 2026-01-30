Рейтинг@Mail.ru
В Пензе женщина погибла из-за ледяной глыбы, упавшей с крыши дома
13:23 30.01.2026 (обновлено: 17:22 30.01.2026)
В Пензе женщина погибла из-за ледяной глыбы, упавшей с крыши дома
Женщина погибла в результате падения наледи с крыши пятиэтажного дома в Пензе, сообщил глава города Олег Денисов. РИА Новости, 30.01.2026
происшествия, пенза, пензенская область
В Пензе женщина погибла при падении ледяной глыбы с крыши пятиэтажки

© Фото : СУ СК России по Пензенской областиНа месте происшествия, где при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома погибла женщина в Пензе
На месте происшествия, где при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома погибла женщина в Пензе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : СУ СК России по Пензенской области
На месте происшествия, где при падении наледи с козырька балкона пятиэтажного дома погибла женщина в Пензе
САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Женщина погибла в результате падения наледи с крыши пятиэтажного дома в Пензе, сообщил глава города Олег Денисов.
"В нашем городе произошла страшная трагедия. На улице Ленинградской, 10 с крыши упала ледяная глыба, погибла женщина. Многоквартирный дом обслуживает управляющая компания ООО "УК-Единство". Случай обязательно разберут и дадут правовую оценку действиям работников управляющей организации сотрудники компетентных органов", - написал Денисов в Telegram-канале в пятницу.
Денисов поручил подчиненным ужесточить контроль за очисткой крыш и карнизов, провести дополнительные проверки.
В прокуратуре Пензенской области сообщили РИА Новости, что погибшей женщине было 52 года. По факту трагедии организована проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка причин и обстоятельств инцидента.
Пятиэтажный дом № 10 по улице Ленинградская, по данным агентства, был построен в 1962 году, аварийным не является.
