В Пензе женщина погибла из-за ледяной глыбы, упавшей с крыши дома

САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Женщина погибла в результате падения наледи с крыши пятиэтажного дома в Пензе, сообщил глава города Олег Денисов.

Денисов поручил подчиненным ужесточить контроль за очисткой крыш и карнизов, провести дополнительные проверки.

Пятиэтажный дом № 10 по улице Ленинградская, по данным агентства, был построен в 1962 году, аварийным не является.