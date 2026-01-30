Рейтинг@Mail.ru
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву
02:35 30.01.2026
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву
Пентагон сообщил о подписании контракта на сумму 235,5 миллионов долларов на техническое обслуживание истребителей F-16, включая переданные Украине. РИА Новости, 30.01.2026
в мире
украина
бельгия
министерство обороны сша
f-16
киев
украина
бельгия
киев
2026
в мире, украина, бельгия, министерство обороны сша, f-16, киев
В мире, Украина, Бельгия, Министерство обороны США, F-16, Киев
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Пентагон сообщил о подписании контракта на сумму 235,5 миллионов долларов на техническое обслуживание истребителей F-16, включая переданные Украине.
"Sabena Aerospace Engineering, Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия, получила контракт с предельной стоимостью 235 449 716 долларов на условиях "время и материалы" и с фиксированной ценой... Контракт предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16 на среднем и капитальном уровнях, а также поддержку в управлении материально-техническим обеспечением для Украины", - говорится в заявлении Пентагона.
Истребитель F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Дания передаст Украине истребители F-16
20 января, 18:30
 
