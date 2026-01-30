https://ria.ru/20260130/pentagon-2071113193.html
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву
Пентагон сообщил о подписании контракта на сумму 235,5 миллионов долларов на техническое обслуживание истребителей F-16, включая переданные Украине. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T02:35:00+03:00
2026-01-30T02:35:00+03:00
2026-01-30T02:36:00+03:00
в мире
украина
бельгия
министерство обороны сша
f-16
киев
украина
бельгия
киев
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16 на 235,5 миллионов долларов