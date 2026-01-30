СМИ пишут об угрозе расторжения контракта Пентагона с ИИ-компанией

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Контракт, заключенный компанией в области искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic с Пентагоном, находится под угрозой расторжения из-за возникших разногласий об использовании технологий фирмы для слежки за гражданами США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, знакомых с ситуацией, между компанией и ведомством существуют разногласия по поводу условий контракта, касающихся использования технологии Anthropic. Условия контракта запрещают использование ИИ-модели компании Claude для любых действий, связанных с наблюдением за гражданами внутри США.
Один из источников сообщил, что напряженность может привести к расторжению контракта с Пентагоном.
