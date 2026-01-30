Рейтинг@Mail.ru
СМИ пишут об угрозе расторжения контракта Пентагона с ИИ-компанией - РИА Новости, 30.01.2026
02:26 30.01.2026
СМИ пишут об угрозе расторжения контракта Пентагона с ИИ-компанией
СМИ пишут об угрозе расторжения контракта Пентагона с ИИ-компанией
Контракт, заключенный компанией в области искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic с Пентагоном, находится под угрозой расторжения из-за возникших разногласий... РИА Новости, 30.01.2026
2026
СМИ пишут об угрозе расторжения контракта Пентагона с ИИ-компанией

WSJ: контракт ИИ-компании с Пентагоном под угрозой из-за условия о слежке

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Контракт, заключенный компанией в области искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic с Пентагоном, находится под угрозой расторжения из-за возникших разногласий об использовании технологий фирмы для слежки за гражданами США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
В июле Пентагон объявил о контрактах с четырьмя крупнейшими компаниями в области ИИ - Anthropic, Google, OpenAI и xAI. Стоимость каждого соглашения достигает 200 миллионов долларов.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
США лидируют в сфере развития ИИ, заявил Трамп
21 января, 17:00
По словам источников, знакомых с ситуацией, между компанией и ведомством существуют разногласия по поводу условий контракта, касающихся использования технологии Anthropic. Условия контракта запрещают использование ИИ-модели компании Claude для любых действий, связанных с наблюдением за гражданами внутри США.
Один из источников сообщил, что напряженность может привести к расторжению контракта с Пентагоном.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
США тайно внедряли датчики слежения в чипы Nvidia, пишут СМИ
13 августа 2025, 13:24
 
