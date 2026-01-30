Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл провел встречу с митрополитом Тихоном и главой Крыма - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
23:09 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/patriarkh-2071356726.html
Патриарх Кирилл провел встречу с митрополитом Тихоном и главой Крыма
Патриарх Кирилл провел встречу с митрополитом Тихоном и главой Крыма - РИА Новости, 30.01.2026
Патриарх Кирилл провел встречу с митрополитом Тихоном и главой Крыма
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном и главой Крыма Сергеем Аксеновым, обсуждались вопросы... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T23:09:00+03:00
2026-01-30T23:09:00+03:00
религия
республика крым
крымское (луганская область)
сергей аксенов (политик)
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068773009_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_13af0997f8eade8ce96b43e38029dd58.jpg
https://ria.ru/20260130/patriarkh-2071356113.html
республика крым
крымское (луганская область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068773009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9f2b079772d9b1866f2e4e6e53a00c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, крымское (луганская область), сергей аксенов (политик), патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Республика Крым, Крымское (Луганская область), Сергей Аксенов (политик), Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл провел встречу с митрополитом Тихоном и главой Крыма

Патриарх Кирилл провел встречу с митрополитом Тихоном и главой Крыма Аксеновым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном и главой Крыма Сергеем Аксеновым, обсуждались вопросы реализацию культурно-просветительских проектов на полуострове, сообщается в канале главы Крыма на платформе Мах.
"На встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в которой также участвовал глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, обсудили ряд важных вопросов, в том числе реализацию культурно-просветительских проектов и инициатив", - написал Аксенов в канале в Мах, сопроводив пост фото и видео встречи.
Он поблагодарил патриарха за неустанную отеческую заботу о крымской пастве, постоянную поддержку деятельности Крымской митрополии. Аксенов также поблагодарил патриарха за назначение на крымскую кафедру владыки Тихона, который реализовал масштабные проекты, среди которых "Новый Херсонес". Огромное количество людей побывало в этом музейно-храмовом комплексе, отдельно прорабатывается программа экскурсий для всех школьников, написал Аксенов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Патриарх Кирилл назвал Крым важнейшим для России местом
Вчера, 22:59
 
РелигияРеспублика КрымКрымское (Луганская область)Сергей Аксенов (политик)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала