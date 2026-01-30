Патриарх Кирилл провел встречу с митрополитом Тихоном и главой Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном и главой Крыма Сергеем Аксеновым, обсуждались вопросы реализацию культурно-просветительских проектов на полуострове, сообщается в канале главы Крыма на платформе Мах.
"На встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в которой также участвовал глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, обсудили ряд важных вопросов, в том числе реализацию культурно-просветительских проектов и инициатив", - написал Аксенов в канале в Мах, сопроводив пост фото и видео встречи.
Он поблагодарил патриарха за неустанную отеческую заботу о крымской пастве, постоянную поддержку деятельности Крымской митрополии. Аксенов также поблагодарил патриарха за назначение на крымскую кафедру владыки Тихона, который реализовал масштабные проекты, среди которых "Новый Херсонес". Огромное количество людей побывало в этом музейно-храмовом комплексе, отдельно прорабатывается программа экскурсий для всех школьников, написал Аксенов.