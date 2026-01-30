Патриарх Кирилл назвал Крым важнейшим для России местом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Крым является со всех точек зрения важнейшей территорией для России, это особое место, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх отметил, что назначение владыки Тихона руководителем Крымской епархии было сделано им не случайно.

"Сознавая важность с церковной и церковно-государственной точки зрения Крымской епархии, я в свое время принял решение, чтобы владыка, который обладает соответствующими компетенциями, и знаниями, и возможностями, возглавил эту епархию", - сказал Кирилл.