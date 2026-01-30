https://ria.ru/20260130/patriarkh-2071356113.html
Патриарх Кирилл назвал Крым важнейшим для России местом
Крым является со всех точек зрения важнейшей территорией для России, это особое место, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T22:59:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Крым является со всех точек зрения важнейшей территорией для России, это особое место, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном и главой Крыма Сергеем Аксеновым
, обсуждались вопросы реализацию культурно-просветительских проектов на полуострове, сообщается в канале главы Крыма.
"Особое место - Крым, со многих точек зрения, начиная с того, что для нас гораздо ближе - с духовной и церковной истории нашей страны. Крым - одно из тех мест, откуда действительно началось распространение христианства на всю Русь. Даже взглянув на карту и определив месторасположение Крыма, сразу приходит мысль, насколько эта территория важна для России
. Это и стратегическое значение, и культурное, и историческое . Поэтому это, конечно, особое место", - сказал патриарх на встрече с главой Крыма и митрополитом Тихоном.
Патриарх отметил, что назначение владыки Тихона руководителем Крымской епархии было сделано им не случайно.
"Сознавая важность с церковной и церковно-государственной точки зрения Крымской епархии, я в свое время принял решение, чтобы владыка, который обладает соответствующими компетенциями, и знаниями, и возможностями, возглавил эту епархию", - сказал Кирилл.
Тихон возглавил Крымскую митрополию в октябре 2023 года.