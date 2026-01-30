Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал Крым важнейшим для России местом
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
22:59 30.01.2026
Патриарх Кирилл назвал Крым важнейшим для России местом
Крым является со всех точек зрения важнейшей территорией для России, это особое место, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 30.01.2026
религия
республика крым
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
сергей аксенов (политик)
республика крым, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), сергей аксенов (политик)
Религия, Республика Крым, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Сергей Аксенов (политик)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Крым является со всех точек зрения важнейшей территорией для России, это особое место, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном и главой Крыма Сергеем Аксеновым, обсуждались вопросы реализацию культурно-просветительских проектов на полуострове, сообщается в канале главы Крыма.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Патриарх Кирилл призвал поддержать законопроект о приоритете кровной семьи
29 января, 17:51
"Особое место - Крым, со многих точек зрения, начиная с того, что для нас гораздо ближе - с духовной и церковной истории нашей страны. Крым - одно из тех мест, откуда действительно началось распространение христианства на всю Русь. Даже взглянув на карту и определив месторасположение Крыма, сразу приходит мысль, насколько эта территория важна для России. Это и стратегическое значение, и культурное, и историческое . Поэтому это, конечно, особое место", - сказал патриарх на встрече с главой Крыма и митрополитом Тихоном.
Патриарх отметил, что назначение владыки Тихона руководителем Крымской епархии было сделано им не случайно.
"Сознавая важность с церковной и церковно-государственной точки зрения Крымской епархии, я в свое время принял решение, чтобы владыка, который обладает соответствующими компетенциями, и знаниями, и возможностями, возглавил эту епархию", - сказал Кирилл.
Тихон возглавил Крымскую митрополию в октябре 2023 года.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Москве. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Патриарх Кирилл призвал развивать работу священников в вузах
27 января, 18:37
 
РелигияРеспублика КрымРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Сергей Аксенов (политик)
 
 
