Пашинян сыграл на ударных инструментах на концерте в Ереване

ЕРЕВАН, 30 янв - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян сыграл на ударных музыкальных инструментах во время организованного им концерта в одном из ресторанных комплексов Еревана.

Видеокадры с вечеринки активно выкладывают в соцсетях его сторонники - министры, депутаты парламента, члены правящей партии "Гражданский договор".

Пашинян заранее анонсировал свой дебют в качестве музыканта перед широкой публикой. Зрителям нужна была онлайн-регистрация. Свою группу Пашинян назвал "Варчабенд" - сочетание первой части слова "варчапет", что в переводе с армянского означает премьер-министр, и "бенд".

Премьер-министр Армении периодически публиковал видео со своими творческими достижениями в личном Telegram-канале. Четырнадцатого января Пашинян опубликовал очередной музыкальный номер со своим участием. В резиденции премьера вместе с ним выступала целая музыкальная группа - пианист, гитарист, саксофонист и две вокалистки. Тогда же он пообещал пригласить молодежь на дискотеку. Через два дня он сообщил, что мероприятие состоится 30 января.

Впервые армянский премьер сыграл на ударных инструментах в конце декабря 2025 года во время политического собрания правящей партии "Гражданский договор" в одном из ресторанов близ Еревана , которое переросло в новогодний корпоратив.