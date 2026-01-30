Рейтинг@Mail.ru
В Париже ограбили высокопоставленного китайского чиновника - РИА Новости, 30.01.2026
15:06 30.01.2026
В Париже ограбили высокопоставленного китайского чиновника
В Париже ограбили высокопоставленного китайского чиновника - РИА Новости, 30.01.2026
В Париже ограбили высокопоставленного китайского чиновника
Высокопоставленного чиновника из Китая ограбили ночью на западе Парижа, ущерб составил несколько миллионов евро, сообщил в пятницу телеканал TF1. РИА Новости, 30.01.2026
В Париже ограбили высокопоставленного китайского чиновника

В Париже китайского чиновника ограбили на несколько миллионов евро

© Fotolia / joseph_hilfigerПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Fotolia / joseph_hilfiger
Полиция Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Высокопоставленного чиновника из Китая ограбили ночью на западе Парижа, ущерб составил несколько миллионов евро, сообщил в пятницу телеканал TF1.
"Высокопоставленный китайский чиновник, проживающий в 16-м округе Парижа, стал жертвой ограбления в ночь на пятницу", - говорится в материале.
Президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Дом экс-президента Франции Франсуа Олланда ограбили
1 декабря 2025, 22:56
Два грабителя пробрались рано утром в дом чиновника, обыскали жилье и украли часы, броши и еще несколько дорогих украшений, отмечает TF1. По информации источника в полиции, ущерб составляет от 6 до 7 миллионов евро.
Прокуратура Парижа заявила, что преступники также напали на мужчину во сне, передает телеканал. Он получил травму головы, но его жизни ничего не угрожает. Когда грабители ушли, пострадавший связался с полицией, после чего его доставили в больницу, сказано в материале.
Отмечается, что никакие конфиденциальные данные похищены не были, прокуратура Парижа начала расследование.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Во Франции произошла очередная попытка ограбления музея, передают СМИ
21 ноября 2025, 22:56
 
