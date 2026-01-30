В Париже ограбили высокопоставленного китайского чиновника

ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Высокопоставленного чиновника из Китая ограбили ночью на западе Парижа, ущерб составил несколько миллионов евро, сообщил в пятницу телеканал Высокопоставленного чиновника из Китая ограбили ночью на западе Парижа, ущерб составил несколько миллионов евро, сообщил в пятницу телеканал TF1

"Высокопоставленный китайский чиновник, проживающий в 16-м округе Парижа , стал жертвой ограбления в ночь на пятницу", - говорится в материале.

Два грабителя пробрались рано утром в дом чиновника, обыскали жилье и украли часы, броши и еще несколько дорогих украшений, отмечает TF1. По информации источника в полиции, ущерб составляет от 6 до 7 миллионов евро.

Прокуратура Парижа заявила, что преступники также напали на мужчину во сне, передает телеканал. Он получил травму головы, но его жизни ничего не угрожает. Когда грабители ушли, пострадавший связался с полицией, после чего его доставили в больницу, сказано в материале.