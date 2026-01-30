https://ria.ru/20260130/parizh-2071264030.html
В Париже ограбили высокопоставленного китайского чиновника
В Париже ограбили высокопоставленного китайского чиновника - РИА Новости, 30.01.2026
В Париже ограбили высокопоставленного китайского чиновника
Высокопоставленного чиновника из Китая ограбили ночью на западе Парижа, ущерб составил несколько миллионов евро, сообщил в пятницу телеканал TF1. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:06:00+03:00
2026-01-30T15:06:00+03:00
2026-01-30T15:06:00+03:00
в мире
париж
китай
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_b08170148351da09e662fb8884c54eed.jpg
https://ria.ru/20251201/es-2059054202.html
https://ria.ru/20251121/frantsiya-2056723003.html
париж
китай
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101840/89/1018408939_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_5730abe77e52035e5fc858edf1d49c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, китай, франция
В мире, Париж, Китай, Франция
В Париже ограбили высокопоставленного китайского чиновника
В Париже китайского чиновника ограбили на несколько миллионов евро
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости.
Высокопоставленного чиновника из Китая ограбили ночью на западе Парижа, ущерб составил несколько миллионов евро, сообщил в пятницу телеканал TF1
.
"Высокопоставленный китайский чиновник, проживающий в 16-м округе Парижа
, стал жертвой ограбления в ночь на пятницу", - говорится в материале.
Два грабителя пробрались рано утром в дом чиновника, обыскали жилье и украли часы, броши и еще несколько дорогих украшений, отмечает TF1. По информации источника в полиции, ущерб составляет от 6 до 7 миллионов евро.
Прокуратура Парижа заявила, что преступники также напали на мужчину во сне, передает телеканал. Он получил травму головы, но его жизни ничего не угрожает. Когда грабители ушли, пострадавший связался с полицией, после чего его доставили в больницу, сказано в материале.
Отмечается, что никакие конфиденциальные данные похищены не были, прокуратура Парижа начала расследование.