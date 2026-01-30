В Парагвае открылся первый центр русского языка и культуры

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - РИА Новости. Первый центр русского языка и культуры открыт в парагвайской столице Асунсьон.

"Наконец мы это сделали. Занятия по русскому языку в центре будут абсолютно бесплатными. На следующей неделе начнем набор, но группы быстро соберутся", - сказала РИА Новости глава центра Ульяна Романенко.

Она отметила, что парагвайцы проявляют большой интерес к изучению русского языка. Есть те, кто хочет выучить язык, чтобы читать произведения русской литературы в оригинале, есть те, кто хочет поехать учиться, и есть те, которые просто интересуются Россией , всем русским, у других есть русские корни.

Романенко сообщила, что в центре будут проводить различные культурные мероприятия - встречи литературного клуба, который уже существует в Парагвае , показы российского кино, мини-симпозиумы по творчеству Федора Достоевского и даже поэтическое караоке.

В свою очередь, глава Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн, побывавшая на мероприятии, сообщила, что передала в библиотеку центра различные учебные материалы и художественную литературу. Оюн также привезла на церемонию открытия фотовыставку о народах России, которая произвела глубокое впечатление на всех участников мероприятия.

Посол РФ в Парагвае Александр Писарев сообщил РИА Новости, что интерес к изучению русского языка в этой латиноамериканской стране высокий: в прошлом году на курсы для начинающих записалось более 150 человек.