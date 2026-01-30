Рейтинг@Mail.ru
В Парагвае открылся первый центр русского языка и культуры
04:37 30.01.2026
В Парагвае открылся первый центр русского языка и культуры
В Парагвае открылся первый центр русского языка и культуры
В Парагвае открылся первый центр русского языка и культуры
Первый центр русского языка и культуры открыт в парагвайской столице Асунсьон. РИА Новости, 30.01.2026
россия, парагвай, асунсьон, александр писарев, федор достоевский
Россия, Парагвай, Асунсьон, Александр Писарев, Федор Достоевский, В мире
В Парагвае открылся первый центр русского языка и культуры

РИА Новости: в Асунсьоне открылся первый центр русского языка и культуры

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГорода мира. Асунсьон
Города мира. Асунсьон - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Города мира. Асунсьон. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - РИА Новости. Первый центр русского языка и культуры открыт в парагвайской столице Асунсьон.
"Наконец мы это сделали. Занятия по русскому языку в центре будут абсолютно бесплатными. На следующей неделе начнем набор, но группы быстро соберутся", - сказала РИА Новости глава центра Ульяна Романенко.
Она отметила, что парагвайцы проявляют большой интерес к изучению русского языка. Есть те, кто хочет выучить язык, чтобы читать произведения русской литературы в оригинале, есть те, кто хочет поехать учиться, и есть те, которые просто интересуются Россией, всем русским, у других есть русские корни.
Романенко сообщила, что в центре будут проводить различные культурные мероприятия - встречи литературного клуба, который уже существует в Парагвае, показы российского кино, мини-симпозиумы по творчеству Федора Достоевского и даже поэтическое караоке.
В свою очередь, глава Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн, побывавшая на мероприятии, сообщила, что передала в библиотеку центра различные учебные материалы и художественную литературу. Оюн также привезла на церемонию открытия фотовыставку о народах России, которая произвела глубокое впечатление на всех участников мероприятия.
Посол РФ в Парагвае Александр Писарев сообщил РИА Новости, что интерес к изучению русского языка в этой латиноамериканской стране высокий: в прошлом году на курсы для начинающих записалось более 150 человек.
"Эта тенденция и позволила нам открыть центр при поддержке фонда "Русский мир", который будет заниматься преподаванием русского языка, популяризацией русской культуры и литературы, а также организацией культурно-образовательных мероприятий: лекций, встреч, разговорных клубов, кинопоказов и интервью", - сказал Писарев.
Россия Парагвай Асунсьон Александр Писарев Федор Достоевский
 
 
