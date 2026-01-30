Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали, как "Орешник" довел Зеленского до слез
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:07 30.01.2026 (обновлено: 07:41 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/oreshnik-2071121492.html
В США рассказали, как "Орешник" довел Зеленского до слез
В США рассказали, как "Орешник" довел Зеленского до слез - РИА Новости, 30.01.2026
В США рассказали, как "Орешник" довел Зеленского до слез
Киевский режим оказался в крайне уязвимом положении после российских атак в последние недели, из-за чего Владимир Зеленский опасается угрозы сокрушительного... РИА Новости, 30.01.2026
В США рассказали, как "Орешник" довел Зеленского до слез

Политолог Слебода: Зеленский готовится к сокрушительному удару сил России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Киевский режим оказался в крайне уязвимом положении после российских атак в последние недели, из-за чего Владимир Зеленский опасается угрозы сокрушительного удара со стороны России, сообщил американский политолог Марк Слебода в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
«

"А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже "Орешник". Так что, вполне возможно, приближается сокрушительный удар. <…> Россия находится в таком положении, когда она способна все это обрушить. <…> Все будет парализовано. И это, конечно, было бы <…> большой катастрофой для Киева", — заявил эксперт.

Сгоревшие автомобили ВСУ на одной из дорог в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"В больших количествах": в США заявили о крупной катастрофе ВСУ в зоне СВО
Вчера, 03:25
По его словам, на фоне сложившихся трудностей для режима Зеленского, российская армия получила широкие оперативные возможности для расширения зоны контроля в приграничье, в частности, в Харьковской области.
«
"Россия начала активное движение на северо-восток Харьковской области. Ее силы взяли под контроль несколько населенных пунктов в этом районе. У киевского режима просто недостаточно сил. И вы можете догадаться, что буферная зона там расширится", — добавил Слебода.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьМарк СлебодаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМирный план США по УкраинеДмитрий ПесковУкраина
 
 
