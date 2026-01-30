В США рассказали, как "Орешник" довел Зеленского до слез

«

"А Зеленский сейчас плачет, потому что ожидает в ближайшее время очередного крупного российского залпа по инфраструктуре киевского режима. Это могут быть различные типы ракет, возможно, даже "Орешник". Так что, вполне возможно, приближается сокрушительный удар. <…> Россия находится в таком положении, когда она способна все это обрушить. <…> Все будет парализовано. И это, конечно, было бы <…> большой катастрофой для Киева", — заявил эксперт.