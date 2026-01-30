Рейтинг@Mail.ru
12:38 30.01.2026 (обновлено: 16:13 30.01.2026)
Домашние задания потеряли смысл из-за использования ИИ, заявил Орешкин
россия, максим орешкин, образование - общество, технологии
Россия, Максим Орешкин, Образование - Общество, Технологии
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Дети сейчас активно используют искусственный интеллект для решения домашних заданий, поэтому они утратили смысл, считает заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
"Если кто не знает, стандартными приложениями с искусственным интеллектом дети уже начали решать домашние задания. Домашние задания потеряли практически полный смысл, потому что любую задачу можно сфотографировать телефоном и за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать", — сказал он, выступая на открытии "Январских экспертных диалогов".
По мнению Орешкина, из-за развития искусственного интеллекта образование ожидают очень серьезные изменения. Однако он привносит не только негативное влияние, но и большие возможности.
Те страны, которым удастся правильно внедрить ИИ и сделать его помощником и учеников, и учителей, будут лидировать в качестве образования и сделают очень мощный рывок, уверен замглавы администрации президента.
РоссияМаксим ОрешкинОбразование - ОбществоТехнологии
 
 
