Домашние задания потеряли смысл из-за использования ИИ, заявил Орешкин
Дети сейчас активно используют искусственный интеллект для решения домашних заданий, поэтому они утратили смысл, считает заместитель главы администрации... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:38:00+03:00
2026-01-30T12:38:00+03:00
2026-01-30T16:13:00+03:00
россия
максим орешкин
образование - общество
технологии
россия
россия, максим орешкин, образование - общество, технологии
Россия, Максим Орешкин, Образование - Общество, Технологии
Домашние задания потеряли смысл из-за использования ИИ, заявил Орешкин
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Дети сейчас активно используют искусственный интеллект для решения домашних заданий, поэтому они утратили смысл, считает заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
"Если кто не знает, стандартными приложениями с искусственным интеллектом дети уже начали решать домашние задания. Домашние задания потеряли практически полный смысл, потому что любую задачу можно сфотографировать телефоном и за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать", — сказал он, выступая на открытии "Январских экспертных диалогов".
По мнению Орешкина
, из-за развития искусственного интеллекта образование ожидают очень серьезные изменения. Однако он привносит не только негативное влияние, но и большие возможности.
Те страны, которым удастся правильно внедрить ИИ и сделать его помощником и учеников, и учителей, будут лидировать в качестве образования и сделают очень мощный рывок, уверен замглавы администрации президента.