Домашние задания потеряли смысл из-за использования ИИ, заявил Орешкин

"Если кто не знает, стандартными приложениями с искусственным интеллектом дети уже начали решать домашние задания. Домашние задания потеряли практически полный смысл, потому что любую задачу можно сфотографировать телефоном и за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать", — сказал он, выступая на открытии "Январских экспертных диалогов".