Орешкин оценил уровень глобальной неопределенности

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уровень глобальной неопределенности достиг рекордных значений, это следствие тех изменений, который происходят в мире, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

« "Если посмотреть на уровень глобальной неопределенности, мы увидим, что сейчас он достиг рекордных значений. Мы слышим про санкции, про тарифы, про геополитическую напряженность, много-много всего другого", - сказал Орешкин , выступая на открытии Январских экспертных диалогов.

Он отметил, что это следствие серьезного изменения структуры мира. "Одни страны-лидеры теряют свои позиции, теряют позиции и в объеме экономики, и, что очень важно, той роли, которую они играют в глобальном развитии", - пояснил замглавы администрации президента.

Он также вспомнил, что еще несколько лет назад событием, которое считалось верхом неопределенности в глобальной экономике и торговле, была ситуация с контейнеровозом Ever Given.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР Роттердам под флагом Панамы , 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала , перегородив его на шесть дней и заблокировав движение.