https://ria.ru/20260130/oreshkin-2071186510.html
Орешкин оценил уровень глобальной неопределенности
Орешкин оценил уровень глобальной неопределенности - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин оценил уровень глобальной неопределенности
Уровень глобальной неопределенности достиг рекордных значений, это следствие тех изменений, который происходят в мире, заявил замглавы администрации президента... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:01:00+03:00
2026-01-30T12:01:00+03:00
2026-01-30T12:06:00+03:00
россия
китай
роттердам
максим орешкин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071187481_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_8d8311e78e6b81c8402c43e7d2129d1a.jpg
https://ria.ru/20260130/oreshkin-2071182751.html
https://ria.ru/20260130/zapad-2071179682.html
россия
китай
роттердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071187481_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_14b60ca8f21d48794f2fc45a8412d3d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, роттердам, максим орешкин, в мире
Россия, Китай, Роттердам, Максим Орешкин, В мире
Орешкин оценил уровень глобальной неопределенности
Орешкин: уровень глобальной неопределенности достиг рекордных значений
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уровень глобальной неопределенности достиг рекордных значений, это следствие тех изменений, который происходят в мире, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
«
"Если посмотреть на уровень глобальной неопределенности, мы увидим, что сейчас он достиг рекордных значений. Мы слышим про санкции, про тарифы, про геополитическую напряженность, много-много всего другого", - сказал Орешкин
, выступая на открытии Январских экспертных диалогов.
Он отметил, что это следствие серьезного изменения структуры мира. "Одни страны-лидеры теряют свои позиции, теряют позиции и в объеме экономики, и, что очень важно, той роли, которую они играют в глобальном развитии", - пояснил замглавы администрации президента.
Он также вспомнил, что еще несколько лет назад событием, которое считалось верхом неопределенности в глобальной экономике и торговле, была ситуация с контейнеровозом Ever Given.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР
в Роттердам
под флагом Панамы
, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала
, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение.
«
"Сегодня у нас только вызывает улыбку то, что мы переживали из-за этого события", - сказал Орешкин
.