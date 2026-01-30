Рейтинг@Mail.ru
Орешкин оценил уровень глобальной неопределенности
12:01 30.01.2026 (обновлено: 12:06 30.01.2026)
Орешкин оценил уровень глобальной неопределенности
Орешкин оценил уровень глобальной неопределенности
Уровень глобальной неопределенности достиг рекордных значений, это следствие тех изменений, который происходят в мире, заявил замглавы администрации президента...
2026-01-30T12:01:00+03:00
2026-01-30T12:06:00+03:00
Орешкин оценил уровень глобальной неопределенности

Орешкин: уровень глобальной неопределенности достиг рекордных значений

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин выступает на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста" в Москве
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уровень глобальной неопределенности достиг рекордных значений, это следствие тех изменений, который происходят в мире, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
«
"Если посмотреть на уровень глобальной неопределенности, мы увидим, что сейчас он достиг рекордных значений. Мы слышим про санкции, про тарифы, про геополитическую напряженность, много-много всего другого", - сказал Орешкин, выступая на открытии Январских экспертных диалогов.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Орешкин заявил о завершении тренда на создание долговых денег
Вчера, 11:52
Он отметил, что это следствие серьезного изменения структуры мира. "Одни страны-лидеры теряют свои позиции, теряют позиции и в объеме экономики, и, что очень важно, той роли, которую они играют в глобальном развитии", - пояснил замглавы администрации президента.
Он также вспомнил, что еще несколько лет назад событием, которое считалось верхом неопределенности в глобальной экономике и торговле, была ситуация с контейнеровозом Ever Given.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта 2021 года сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение.
«
"Сегодня у нас только вызывает улыбку то, что мы переживали из-за этого события", - сказал Орешкин.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Запад использует финансовую систему как оружие, заявил Орешкин
Вчера, 11:42
 
