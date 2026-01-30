Орешкин заявил о завершении тренда на создание долговых денег

Рейтинг@Mail.ru
11:52 30.01.2026
Тренд на создание долговых денег как драйвер мировой экономики подходит к концу, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 30.01.2026
экономика
россия
максим орешкин
оон
экономика, россия, максим орешкин, оон
Экономика, Россия, Максим Орешкин, ООН
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тренд на создание долговых денег как драйвер мировой экономики подходит к концу, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Пределы накопления долга видны. Создание долговых денег как драйвер мировой экономики потихонечку подходит к концу", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
По данным ООН, по итогам 2024 года глобальный госдолг вырос до рекордных 102 триллионов долларов, увеличившись за год сразу на 5 триллионов долларов.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Запад использует финансовую систему как оружие, заявил Орешкин
ЭкономикаРоссияМаксим ОрешкинООН
 
 
