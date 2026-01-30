https://ria.ru/20260130/oreshkin-2071182751.html
Орешкин заявил о завершении тренда на создание долговых денег
Орешкин заявил о завершении тренда на создание долговых денег - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин заявил о завершении тренда на создание долговых денег
Тренд на создание долговых денег как драйвер мировой экономики подходит к концу, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:52:00+03:00
2026-01-30T11:52:00+03:00
2026-01-30T11:52:00+03:00
экономика
россия
максим орешкин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071174040_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_47b5fc455d3072c35fc9211df5a05b43.jpg
https://ria.ru/20260130/zapad-2071179682.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071174040_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_6946ddd03dd7284d0504c2cc99138090.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, максим орешкин, оон
Экономика, Россия, Максим Орешкин, ООН
Орешкин заявил о завершении тренда на создание долговых денег
Орешкин: создание долговых денег как драйвер мировой экономики подходит к концу
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тренд на создание долговых денег как драйвер мировой экономики подходит к концу, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Пределы накопления долга видны. Создание долговых денег как драйвер мировой экономики потихонечку подходит к концу", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
По данным ООН, по итогам 2024 года глобальный госдолг вырос до рекордных 102 триллионов долларов, увеличившись за год сразу на 5 триллионов долларов.