Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"

Орешкин заявил о завершении тренда на создание долговых денег

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тренд на создание долговых денег как драйвер мировой экономики подходит к концу, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

"Пределы накопления долга видны. Создание долговых денег как драйвер мировой экономики потихонечку подходит к концу", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.